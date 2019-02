Mythologies des fêtes, des masques et mascarades

Summary

Dans le cadre du cycle de conférences dont le thème est « Mythologie des fêtes, des masques et des mascarades », le Groupe Île-de-France de mythologie française organise trois rencontres publiques et gratuites au cours de l'année 2019 : Du masque de Childéric aux mascarades de la mi-carême » ; « Les énigmes du Chaudron de Gundestrup » et « Les masques de Cernunnos ».