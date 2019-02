Announcement

Argumentaire

La B.I.R.E. et l’association Vox Nova (Associations culturelles pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel européen), s’inspirant des initiatives du Département des manuscrits de la BnF en partenariat avec le GRIM et l’INHA (https://manuscripta.hypotheses.org/), et celles du Research Group of Manuscript Evidence (http://manuscriptevidence.org/wpme/), invitent des chercheurs pluridisciplinaires à participer à la sixième édition des Colloquia Aquitana : « Colloquia Aquitana VI-2019», consacrés au thème : Philosophy et la théology dans l'iconographie carolingienne et post-carolingienne.

Les Colloquia Aquitana VI, intitulés Philosophie et théologie dans l’iconographie carolingienne et postcarolingienne, se tiendront les 2 | 3 | 4 août 2019 en France à Bergerac, dans le département de la Dordogne-Périgord, organisés par La B.I.R.E. (Bibliothèque Interdisciplinaire de Recherche Européenne) avec le soutien de l'Université Bordeaux Montaigne et la Ville de Bergerac.

L’objectif premier des Colloquia Aquitana VI-2019 est d’approfondir l’étude de l’iconographie carolingienne et postcarolingienne à travers l’art de l’enluminure principalement, mais également des autres supports (sculpture, architecture…), suivant une approche à la fois philosophique et théologique, sans ignorer cependant les aspects archéologiques et les questions méthodologiques.

Le objectif second est de mettre en avant la pertinence, la modernité et la pluridisciplinarité du champ d’étude de l’iconographie médiévale, avec comme perspective de questionner tout à la fois l’éventuelle « multiculturalité» de la période envisagée et ce qui peut relever de son évolution vers une possible « unité culturelle européenne».

Enfin, le troisième objectif est d’encourager la nouvelle génération de chercheurs du XXIe siècle, venant d’horizons différents, médiévistes, historiens de l’art, philosophes, théologiens, liturgistes, musicologues, paléographes, proto-philologues, littéraires, médecins, chimistes, artisans, artistes, spécialistes des sept arts libéraux, etc., à continuer à collaborer étroitement, afin de démontrer conjointement la richesse et la complexité des études en iconographie médiévale et plus spécifiquement en art de l’enluminure.

Direction : Illo Humphrey, Médiéviste | Musicoloque | Proto-Philologue (Université Bordeaux Montaigne : EA 4593 CLARE - Laboratoire LaPRIL) et Guylène Hidrio, Médiéviste | Historienne d'art (Université Lille III 3 : IRHIS - GRIMM).

Modalités de soumission

Communication | Paper | Beitrag | Comunicazione : 50 000 signes maximum

Résumé de synthèse | Abstract | Zusammenfassung | Riassunto : 2500 signes maximum

CV | Résumé | Lebenslauf | Curriculum vitae : 500 signes maximum

Date limite | Deadline | Termin | Scadenza : mai 2019

Conseil scientifique

Illo Humphrey (Université Bordeaux Montaigne : EA 4593 CLARE - Laboratoire LaPRIL)

Guylène Hidrio, (Université Lille III 3 : IRHIS - GRIMM)

Thèmes principaux

Histoire des idées religieuses

Philosophie

Boèce

Exégèse

Théologie

Liturgie

Musicologie

Organologie (l’étude des instruments de musique), e. g. : Instrumentarium de Chartres | etc.)

Art médiéval

Art carolingien

Art post-carolingien

Architecture

Sculpture

Mosaïque

Arts libéraux (Quadruvium | Trivium)

Iconographie

Exégèse visuelle

Rapport texte-image

Manuscrits

Enluminure

Tradition manuscrite

Supports et instruments d’écriture et de peinture

Scriptoria carolingiens et postcarolingiens

http://www.colloquiaaquitana.com/?page_id=28