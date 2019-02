Le français : savoir de la langue et langue des savoirs

Announcement

Synergies Portugal, nº 7, 2019

Coordination

Numéro coordonné par Maria de Jesus Cabral (Université de Lisbonne) et José Domingues de Almeida (Université de Porto)

Argumentaire

Malgré un déclin mille fois annoncé, mais également mille fois reporté, dès lors sans cesse glosé en contexte global (Hagège, 2006, 2012 ; Calvet, 2002), la langue française n’en fait pas moins l’objet d’une réflexion qui va se systématisant et qui, à la faveur d’une (re)prise de conscience l’importance des Humanités (Citton, 2010), numériques notamment (Doueihi, 2013), la fait apparaître comme outil et véhicule ambigu, mal à l’aise, voire biaisé, si l’on considère son potentiel dans le domaine scientifique.

Cette réflexion s’avère d’autant plus urgente qu’il est de plus en plus question « de croisement, de décloisonnement, d’interdisciplinarité » (Cabral, 2017 : 13), et que c’est au carrefour heuristique avec ces domaines autres (droit, économie, sociologie, anthropologie, géographie, médecine, biologie, physique, mathématiques, etc.) que notre langue relèvera le défi de la pertinence et de l’utilité dans l’aréopage scientifique mondialisé en tant que langue de diffusion internationale.

Ces arguments nous renvoient également au concept de « communauté interprétative » de Stanley Fish (2007), spécifiquement en français, à laquelle contribuent, à la base, les apports novateurs et les pratiques créatives dans les domaines didactiques, ce que viennent acter les dernières approches en Français Langue Additionnelle pour public diversifié et spécifique (Beacco, 2018), comme potentiel pour la diffusion de la langue française en accointance et en articulation avec les autres savoirs et les autres disciplines (Beacco, 2016).

Aussi la visée des organisateurs de ce numéro de Synergies Portugal est-elle d’illustrer, caractériser et questionner aussi bien l’état que les conditions de l’enseignement et de l’usage de la langue française en vue du transfert des savoirs dans un cadre mondialisé, et ce dans tous les domaines disciplinaires, des Humanités aux sciences exactes.

Axes thématiques proposés :

Approches didactiques et pédagogiques en vue du transfert des savoirs en français : théorisation et étude de cas ; Problématique du français dans la transdisciplinarité et le transfert des savoirs ; Langue française et la complexité de la divulgation scientifique ; Politiques linguistiques du français en faveur du transfert des savoirs et des connaissances ; Politiques françaises et francophones de réseautage des communautés et recherches scientifiques en français.

Normes et fonctionnement de la revue Synergies Portugal

Les auteurs sont priés de bien vouloir prendre connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT, de la politique éditoriale de la revue et de se conformer, dès l'envoi des propositions, aux consignes et aux spécifications rédactionnelles.

Selon sa politique éditoriale, la revue accueille également des articles Varia entrant dans sa couverture thématique générale, rédigés en français, par des auteurs francophones de sa zone géographique. Les axes de cette couverture thématique générale sont les suivants :

Ensemble des Sciences Humaines et Sociales

Culture et communication internationales

Sciences du langage

Littératures francophones

Didactologie-didactique de la langue-culture française et des langues-cultures

Éthique et théorie de la complexité.

Modalités de soumission

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, doit également consulter la politique de l’éditeur de la revue en matière d’accès libre et d’archivage : https://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2268-493X/

Les articles proposés suivront la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur :

https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

L'article finalement rédigé sera accompagné d'une brève notice actualisée résumant le profil professionnel et le parcours de recherche de l'auteur (maximum deux auteurs par article).

Les propositions et articles sont à envoyer à cette adresse : synergies.portugal.redaction@gmail.com

