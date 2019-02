Announcement

24-26 avril 2019

Argumentaire

Le colloque et l'exposition Gotico-Antiqua, Proto-Romain, Hybride. Caractères du XVe siècle entre gothique et romain, les 25 et 26 mai à l'école nationale supérieure d'art et de design de Nancy, sont fondés sur un programme de recherche en cours à l’Atelier national de recherche typographique (ANRT) qui examine la période historique de 1459-1482. Le colloque a pour objectif de réunir des chercheurs dans le domaine de la typographie, de la paléographie et de l’histoire du livre, en mettant l’accent sur les caractères et les formes de lettres. Cette période relativement peu étudiée - après Gutenberg et avant la stabilisation du modèle de Jenson - s’étend des premières traces de tendances humanistiques aux romains ‹purs›, en passant par de nombreux cas de dessins incertains, hybridations volontaires et formes proto- ou archaïques du romain. En 1459 à Mayence, Johann Fust et Peter Schöffer ont imprimé le Rationale Divinorum Officiorum de Guillaume Durand, utilisant un caractère typographique (connu aujourd’hui en tant que Durandus) qui ne ressemblait à aucun autre caractère antérieur. De là, nous pouvons suivre une grande varité de développements, en partie relative aux voyages des premiers imprimeurs de la région du Rhin vers l’Italie et la France. Par extension, nous nous intéressons également au mouvement des presses privées initié par William Morris et Emery Walker à la fin du XIXe siècle en Grande-Bretagne. Ce mouvement a redonné vie à certains de ces caractères avant qu’ils ne retombent dans l’oubli.

Nous sollicitons des contributions sur la période 1450-1500, dans les domaines de la recherche en typographie, paléographie et incunables, ainsi que de la période plus tardive de revival par les presses privées et les fonderies de caractères à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Nous nous intéressons particulièrement aux formes de lettres qui se situent quelque part entre les styles gothique et romain (tendances humanistiques dans le gothique, traces du gothique dans le romain, hybridations de gothique et de romain), ainsi qu’à des contributions concernant le contexte plus large, et la période de transition de la fin du Moyen Âge à la Renaissance (manuscrits et impressions). La proposition doit être soumise en anglais, mais les conférences peuvent être données en anglais ou en français.

Modalités de soumission

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 8 mars 2019 (minuit, heure d'Europe centrale).

Merci d'envoyer votre proposition à gotico-antiqua@anrt-nancy.fr et d'écrire «Gotico-Antiqua proposition» dans l'objet email. Les propositions doivent comprendre un titre, un résumé de la présentation (3000 signes/500 mots max) et un court CV, le tout regroupé de préference dans un seul fichier PDF.

Comité scientifique

Le comité scientifique en charge de lire les propositions et sélectionner les intervenants sera composé de Dr. Lotte Hellinga, Riccardo Olocco (University of Reading, UK), Prof. Marc Smith (École nationale des chartes, Paris), Thomas Huot-Marchand et Jérôme Knebusch (ANRT Nancy).