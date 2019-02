Announcement

Présentation

Dans le cadre du projet CollEx « Réseaux pluridisciplinaires et pratiques documentaires : les transitions politiques en Amérique latine dans les années 1960/2000 » (2019-2020), la Contemporaine, l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL) et l’Institut des sciences sociales du politique (ISP) organisent une journée d’étude destinée à dresser un état des lieux des réseaux actuels de chercheurs travaillant sur l’Amérique latine en France et de leurs pratiques en matière de collecte et d’exploitation de sources, avec une attention particulière portée aux archives orales. Les entretiens avec des témoins occupent en effet une place croissante dans la démarche des chercheurs en sciences humaines et sociales.

Sous la forme d’ateliers croisant point de vue de chercheurs d’horizons disciplinaires variés et point de vue des archivistes et bibliothécaires sur ces questions, la journée permettra de fixer le cadre méthodologique de la suite du projet qui prévoit l’élaboration d’un guide en ligne sur les bonnes pratiques en matière d’archives orales et une enquête auprès des chercheurs sur leurs pratiques documentaires (constitution de corpus, veille sur Internet, collecte sur place, ressources des bibliothèques).

Inscription

Entrée libre - Inscription conseillée (communication@lacontemporaine.fr)

Programme

9h - Introduction de la journée : Olivier Compagnon, directeur de l’IHEAL

9h15 - 9h45 Produire des entretiens : questions de méthode

Programme de recherche « Archives des juristes internationalistes » – conception et production d’entretiens. Dzovinar Kevonian (histoire, Université Paris Nanterre)

(histoire, Université Paris Nanterre) « Histoire de la démocratie chrétienne au Chili : un exemple de corpus produit pour un travail de thèse ». Elodie Giraudier (IHEAL)

Questions : 15 min.

10h-10h45- Conserver, traiter et mettre à disposition des archives orales : le point de vue de l’archiviste

Cas de La contemporaine. Franck Veyron / Laurent Pagnier (département des archives)

(département des archives) Cas de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Véronique Ginouvès (responsable de la phonothèque)

Questions : 15 min.

11h-12h Atelier : débat et synthèse pour un guide des bonnes pratiques en matière d’archives orales

12h. Déjeuner

13h30-14h15 Réseaux de chercheurs sur l’Amérique latine contemporaine et documentation : retours d’expérience et débat

Quels réseaux et quels croisements? Quelles ressources documentaires sont-elles collectées, produites ou utilisées (archives, documentation en ligne, …) ?

Etudier l’histoire de la dictature militaire au Brésil. Maud Chirio (histoire, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée)

(histoire, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée) La coopération française au Chili pendant la réforme agraire. Daniela Durán (anthropologie, chargée de cours IEP SciencesPo Rennes)

14h15-15h. Débat

15h-15h45 Exploitation scientifique des corpus d’archives orales : le cas du corpus sur les exilés politiques chiliens en France La contemporaine / Association des ex prisonniers politiques chiliens en France (AEPPCF)

Table-ronde : Stéphanie Decante (littérature hispanique, Université Paris Nanterre). Thèmes de recherche : littérature chilienne contemporaine.

(littérature hispanique, Université Paris Nanterre). Thèmes de recherche : littérature chilienne contemporaine. Et Belen Rojas (sociologie, université d’Utrecht). Sujet de recherche : les Chiliennes exilées en France (région parisienne, Auvergne.

Questions : 15 min.

16h-Conclusion