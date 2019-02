Summary

Ce colloque met la focale sur la situation des Juifs dans les protectorats français au Maroc et en Tunisie. Dans le cadre politique singulier que représente le protectorat, qui préserve une autonomie politique de façade (différent du statut de colonie ou de départements français d’outre-mer développés ailleurs dans l’Empire français), il s’agira ici de s’interroger sur le rapport des populations juives à la France et, plus largement, à l’Europe. On analysera toute la portée de l’établissement du statut de protectorat sur les judaïcités locales, prenant en compte un temps long qui dépasse stricto sensu celui des protectorats afin d’en retracer à la fois les prolégomènes et les conséquences.