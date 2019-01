Announcement

Argumentaire

Que les contours en aient été déterminés par des réformes endogènes, par la colonisation, par les conditions de la Guerre froide et/ou celles de la décolonisation, la création artistique sur le pourtour sud et est méditerranéen, et au-delà dans la Péninsule arabique et en Asie centrale, a été le produit à la fois d’interactions supranationales et d’enracinements locaux variés, qui se sont matérialisés dans toutes sortes d’innovations et d’hybridations, d’échappées particulières et de dyschronies. L’étude et la déconstruction de ce champ artistique se sont pourtant principalement occupées jusqu’à présent des stéréotypes véhiculés par le « centre » sur ses « périphéries ». L’objectif du séminaire est de renverser la focale pour placer le Maghreb et le Moyen-Orient en tant que territoires de création artistique au cœur de l’enquête. Il est aussi de transgresser les approches par médium qui segmentent et obscurcissent les problématiques communes aux arts plastiques, aux arts décoratifs et à l’architecture de cette aire géoculturelle. Dans cette exploration d’une approche plurimédiale, plus interactionniste et multipolaire des œuvres et des mondes de l’art qui y ont vu le jour, quelle importance accorder aux caractéristiques visuelles, esthétiques et techniques des œuvres ? Leur prise en compte ne doit-elle pas accompagner, voire enrichir l’analyse sociopolitique, dans l’optique de contextualiser le regard et ainsi favoriser l’engagement dans les territoires étudiés et vis-à-vis des sociétés qui les composent ? Ouvert aux masterants et doctorants, le séminaire s’adosse aux travaux, outils et ressources numériques développés par le laboratoire InVisu dans le cadre de contrats de recherche français et européens et de partenariats diversifiés.

Programme

Séminaire hebdomadaire organisé du 22 janvier au 16 avril 2019 par :

Nadine Atallah (Paris I-InVisu)

Juliette Hueber(CNRS-InVisu)

Claudine Piaton (CNRS-InVisu)

Mercedes Volait (CNRS-InVisu)

Mardi 22 janvier

Séance introductive : Mercedes Volait, Laboratoire InVisu Actualité bibliographique et documentaire, et perspectives de recherche autour de la materialité

Mardi 29 janvier

Claudine Piaton, Bulle Tuil Leonetti, Juliette Hueber, Laboratoire InVisu À propos de « Fabriques de la tradition », dossier thématique d’ABE Journal no 13

Mardi 5 février

Eric Delpont, Institut du monde arabe. La Donation Claude & France Lemand au musée de l’IMA : redonner sa place à la modernité dans l’histoire des arts du monde arabe

Mardi 12 février

Nadia Radwan, Université de Berne Au-delà du signe : généalogies esthétiques et politiques de l’abstraction au Moyen-Orient

Mardi 19 février

Alain Messaoudi, Université de NantesLes salons de beaux-arts en Tunisie (1888-1968)

Mardi 26 février

Une conversation entre Nadine Atallah, InVisu, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Samia Henni, Cornell University. Croiser l’analyse esthétique et l’approche sociopolitique : un défi continu

Mardi 5 mars

Pause d’enseignement

Mardi 12 mars

Nagham Hodaifa, HiCSA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, en présence de l’artiste Laila Muraywid : Regard sur l’art syrien au « féminin ». Laila Muraywid, L’interdit et l’émerveillement comme matières picturales

Mardi 19 mars

Annick Lacroix, IDHES, Université Paris NanterreDes bureaux de poste accessibles, esthétiques et fonctionnels dans l’Algérie colonisée ? (1re moitié du XXe siècle)

Mardi 26 mars

Mohammed Hadjiat, Arche, Université de Strasbourg et Laboratoire InVisu. L’usage de la restauration et de la construction des mosquées par le Génie militaire à travers la conquête de l’Algérie (1830-1870) : un outil politique au service de la colonisation

Mardi 2 avril

Alice Thomine-Berrada, École nationale supérieure des beaux-arts de ParisRéflexions sur le nu académique dans le monde méditerranéen post-colonial : à propos du concours du torse de l’école des beaux-arts

Mardi 9 avril

Amandine Dabat, Centre Asie du Sud-Est, EHESSPeindre l’Algérie en contexte colonial : l’œuvre picturale de Hàm Nghi (1871-1944), empereur vietnamien exilé

Mardi 16 avril