Trans-American perspectives

Summary

Le séminaire « Perspectives transaméricaines » se propose de confronter les visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires culturelles des Amériques et de la Caraïbe. À chaque séance, deux brèves interventions (10-15mn) sur un même thème et sur différentes régions du continent sont reprises par un discutant, qui donne également la parole à la salle. Comme en 2018-2019, ce séminaire largement ouvert se tiendra à l’École normale supérieure.