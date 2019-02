Le corps des jeunes à l’ère du numérique

Announcement

En partenariat avec Kakenhi, Université de Saitama, Université Bordeaux Montaigne, Laboratoire CLARE EA4593, MSHA, Musée d’ethnographie de Bordeaux, AFRAPS et MSHA.

Présentation

Cette journée d’étude vise à faire dialoguer plusieurs disciplines des sciences sociales : l’anthropologie, les sciences de l’information et de la communication et les sciences et techniques des activités physiques et sportives dans une démarche heuristique et exploratoire. Sera interrogé le corps des jeunes, les Digital Native engagés dans des associations sportives, humanitaires et/ou sur les réseaux sociaux (Facebook, Line, Instagram) afin d’analyser les formes de l’engagement au XXIe siècle et leurs re-présentations hors ligne et/ou en ligne et d’initier une réflexion épistémologique.

Programme

Événement : Le Musée d'ethnographie de l'université de Bordeaux vous accueille pour une visite guidée de l'exposition Best of, un regard sur les collections le mercredi 20 Février à 15h. Ce sera l'occasion d'y découvrir l'objet du mois sélectionné et présenté par l'ethnologue Fabienne Duteil-Ogata dans le cadre la journée d'étude franco-japonaise. Accès libre et gratuit.

9h15 - 9h45 : Ouverture de la journée d’étude par Fabienne Duteil-Ogata, Maître de conférences au département des Études japonaises, Université Bordeaux-Montaigne.

9h45 : Session 1 : Corps physique et virtuel dans l’engagement

Modératrice : Sophie Chave-Dartoen, Maître de conférences, HDR, à la faculté d'ethnologie-anthropologie sociale et culturelle, Université de Bordeaux.

9h45 - 10h15 : Terado Junko, chargé d’enseignement à la faculté des Lettres, Université de Senshû (Japon) : Le corps incontrôlé et le corps à son gré dans le Cyberspace : le cas du site internet de la Communauté de l’Arche au Japon.

11h00 - 11h30 : Pause-café - Salle de Réunion 1

11h30 : Session 2 : Représentation du corps physique dans l’espace numérique

Modérateur : Alain Bouldoires, Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, Université Bordeaux-Montaigne.

11h30 - 12h00 : Miura Atsushi , Professeur, Département Post-Graduate des sciences humaines et sociales, Université de Saitama (Japon) : Le corps et la théâtralité des photos dans le SNS des jeunes étudiants japonais engagés dans une activité humanitaire.

12h45 - 14h30 : Pause déjeuner (libre)

14h30 : Session 3 : Corporalité des jeunes engagés dans des clubs sportifs

Modérateur : André Suchet, Maître de conférences à la Faculté des STAPS, LACES (EA 7437), Université de Bordeaux.

14h30 - 15h00 : Fabienne Duteil-Ogata, Maître de conférences au département des Études Japonais, Université Bordeaux-Montaigne : Re-présentations du corps des étudiants japonais, engagés dans des clubs sportifs, sur Instagram, à partir de la photo-interview.

15h45 - 16h15 : Pause-café - Salle de Réunion 1

16h15 : Conférence de clôture, Modératrice : Fabienne Duteil-Ogata

16h15 - 16h45 : Gabriel Facal , Chercheur post-doctorant en anthropologie, associé à l'Institut de recherches Asiatiques (IrAsia) UMR 7306, Marseille et au Centre d’Asie du Sud-Est (CASE), UMR CNRS/EHESS 8170, Paris : Corps combattants dans l’arène numérique. Le cyberespace au secours des initiations martiales malaises ?

17h00 - 17h15 : Remerciements et Clôture de la journée d’étude.

17h15 - 18h00 : Cocktail.

