Summary

À l’occasion de la présentation de l’exposition « Ciao Italia. Immigration et cultures italiennes en France 1860-1960 » à l’Institut français-centre Saint-Louis, le colloque réunira des chercheurs français et italiens de différentes disciplines afin d’examiner divers aspects des flux migratoires entre l’Italie et la France à l’époque contemporaine. Il s’agit de souligner l’importance et la grande fluidité des mouvements de populations entre les deux pays depuis un siècle et demi. Ces migrations, d’une grande diversité géographique et sociale en fonction des circonstances, contribuent à façonner un espace circulatoire transalpin, cadre d’analyse qui permet de dépasser le traditionnel couple émigration/immigration. À l’heure où la question migratoire suscite des tensions entre la France et l’Italie, une perspective inscrite dans la durée doit permettre de saisir, au-delà des enjeux démographiques et économiques, les effets politiques et culturels de ces migrations du point de vue des rapports entre Français et Italiens.