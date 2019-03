Livrer ensemble : les rouages collectifs de la chaîne du livre

Announcement

Programme

11e colloque étudiant du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ)

L’événement aura lieu le 1er mars 2019, entre 8 h 30 et 16 h 15, à l’Agora du Carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke.

1er mars 2019

Agora du Carrefour de l’information de l’Université de Sherbrooke

8:30-8:45 – Mot de bienvenue

Présidence de séance : Anthony Glinoer

8:45-9:45 – Conférence de Karine Rosso, cofondatrice de la librairie féministe L’Euguélionne (Montréal) et chargée de cours à l’Université de Sherbrooke

9:45-10:00 – Pause

De l’auteur au lecteur : (re)penser les rôles des agents de la chaîne du livre

Présidence de séance : Anthony Glinoer

10:00-10:30 – « D’Erta à Graff : Les ateliers collectifs et la naissance du livre de graveur », par Sophie Drouin (Université de Sherbrooke)

10:30-11:00 – « L’auteur en retrait : la traduction et la publication des œuvres de Charles Bukowski en France par la maison d’édition Grasset : le rôle des traducteurs, des éditeurs et des agents littéraires », par Amélie Macaud (Université Bordeaux Montaigne)

11:00-11:30 – « Le festivalier : lecteur, auteur et créateur de sens », par Mylène Fréchette (Université de Sherbrooke)

11:30-13:00 – Dîner

Stratégies éditoriales dans le milieu du livre contemporain : enjeux rhétoriques, médiatiques et identitaires

Présidence de séance : Marie-Pier Luneau

13:00-13:30 – « L’édition de proximité : la logique du less is more telle que valorisée chez les nouveaux éditeurs », par Maxime Bolduc (Université de Sherbrooke)

13:30-14:00 – « Les voix multiples de la promotion du livre. Stratégies rhétoriques des blurbs chez Alto », par Élodie Leclerc (Université Laval)

14:00-14:30 – « La construction de la posture aucto-éditoriale dans les mémoires d’éditeurs québécois », par Valentina Blaga (Université de Sherbrooke)

14:30-14:45 – Pause

L’édition de publications spécifiques, entre collaboration et concurrence

Présidence de séance : Nicholas Giguère

14:45-15:15 – « De l’amitié à l’opportunisme : entraide et fraternité dans le champ des comic books canadiens », par Philippe Rioux (Université de Sherbrooke)

15:15-15:45 – « Les “livres de la forêt” : l’édition avec les peuples indigènes au Brésil », par Alice Bicalho de Oliveira (Université fédérale du Minas Gerais)