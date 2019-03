Bibliothèque numérique et intelligence collective

Announcement

Journée d’études 3 juin 2019 Université Paris Nanterre

Argumentaire

À l’occasion du premier anniversaire de Lipotexte, dictionnaire thématique en ligne dédié à la littérature, le comité éditorial souhaite organiser le 3 juin 2019 une journée d’études à l’université Paris Nanterre, consacrée aux apports des humanités numériques dans les études littéraires.

Lipotexte est une base de données relationnelle, destinée à mettre en rapport des textes à partir de leurs thèmes. Il s’agit d’un outil participatif, qui s’enrichit à mesure des contributions et au fil des lectures des partipant-e-s. Le système d’indexation se fonde sur le principe de la folksonomie, à savoir que le classement des œuvres n’est ni imposé, ni figé. Chacun est libre de créer les métadonnées interprétatives qui lui semblent les plus pertinentes.

Fin janvier 2019, Lipotexte recensait grâce à ce procédé près de 250 œuvres de 150 auteurs différents, auxquelles se rapportaient plus de 300 entrées thématiques et plus de 2000 catégories d’indexation.

Nous aimerions profiter de cette première année d’activité de Lipotexte pour porter un regard critique sur les principes scientifiques aux fondements de tous ces outils numériques susceptibles d’être employés dans le cadre de la recherche en lettres et sciences humaines. C’est pourquoi nous invitons les chercheurs et chercheuses investi-e-s dans le domaine des humanités numériques à venir présenter leurs propres réflexions, qu’elles soient associées ou non à une pratique personnelle de la conception informatique.

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des trois axes suivants, sans nécessairement s’y limiter :

Le numérique est-il le rêve des humanités ?

– Le concept d’humanités, de la Renaissance au romantisme :

Dans un souci de diachronie, il paraît profitable de revenir sur l’histoire des notions d’humanités et d’humanisme à travers les grands mouvements artistiques et philosophiques. Cela permettra notamment d’esquisser une archéologie des usages de ce terme d’humanités qui connaît un véritable regain théorique à travers la diffusion de l’expression d’ « humanités numériques ».

– La conceptualisation problématique d’un « humanisme numérique » :

Le retour en force de la notion d’humanités au moment du passage à l’ère numérique charrie avec lui les impensés de l’idéologie humaniste, déjà prégnante au sein de la culture du Livre. Les cultural studies, au premier rang desquelles la théorie postcoloniale, n’ont eu de cesse d’interroger les caractéristiques de cet « humain » tant vanté par les humanités. En cela, les humanités numériques représentent-elles réellement un nouvel idéal du savoir ? Sont-elles en mesure d’ « humaniser » le numérique ? Ne constituent-elles pas au contraire la réincarnation 2.0 d’un vieil humanisme ?

Comment le texte numérique s’interprète-t-il ?

– Fragmentation du texte et distant reading :

Contrairement au texte numérisé (qui conserve les propriétés d’organisation du médium papier), le texte numérique se caractérise par sa dimension fragmentaire, supposant de nouveaux modes interprétatifs. Les bibliothèques numériques n’obéissent pas aux mêmes principes que leurs illustres prédécesseures, ne serait-ce qu’en raison de la transformation des manières de lire, de rechercher et de consulter des ouvrages. Dans la lignée des travaux récents autour de la matérialité du support, il s’agira de s’interroger sur les enjeux théoriques de cette mutation des pratiques de lecture.

– Les humanités numériques, nouvelle frontière du littéraire :

Pour les études littéraires, le numérique constitue un nouveau continent que la critique doit à présent explorer voire conquérir. Incarnation postmoderne de la bibliothèque de Babel, le monde numérique mêle la diversité des langues humaines à la multiplicité des formats informatiques (langages de programmation, interopérabilité des logiciels, formats de fichiers, etc.). Ce bouleversement technologique provoque une évolution du statut du texte, ainsi que de la fonction auteur. Une redéfinition des principes d’auctorialité hérités du marché du livre occidental s’impose. Dans quelle mesure cela transforme-t-il les modalités selon lesquelles s’interprètent les œuvres ? N’est-il pas temps de constituer un comparatisme transmédiatique afin de renouveler les cadres théoriques de l’interprétation des textes ?

Les humanités ne servent-elles qu’à transmettre et à conserver ?

– La folksonomie, ou l’indexation horizontale au service de l’intelligence collective :

Associé à l’avènement du Web 2.0, qui se veut plus participatif que ne l’était le Web 1.0, le principe de la folksonomie s’est propagé sur l’ensemble de l’Internet. De Facebook à Twitter en passant par Youtube, les hashtags et autres étiquettes se sont imposés pour le référencement des données. Dès lors, comment la recherche scientifique peut-elle, à son tour, faire de cette forme d’intelligence collective un nouveau langage de production de savoir ?

– Subversives ou « disruptives » ? Les humanités numériques à l’épreuve de la start-up nation :

Les facilités de partage permises par le numérique pourraient laisser espérer une démocratisation de l’activité interprétative, elle-même liée à un accès facilité aux textes et aux ressources. Le fonctionnement de cette bibliothèque numérique qu’est Internet serait censé permettre la réalisation de l’idéal d’une intelligence collective au service du bien commun, et de l’avancée des savoirs. En effet, la structuration des communautés interprétatives en fandoms, espaces d’érudition et de créativité mêlés, ne dessine-t-elle pas une nouvelle médiapolitique des savoirs ? Des forums de discussion aux blogs personnels, il semblerait que l’on assiste à un détournement des hiérarchies usuelles associées à une vision élitiste du savoir. Mais, dans le même temps, quel humanisme voir dans les politiques commerciales des géants du Web, de ces fameux GAFA dont les choix influent sur la visibilité des corpus ?

Modalités d’envoi des propositions

Les propositions de communication, d’environ 400 mots et accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer

avant le 31 mars 2019

à l’adresse suivante : humanum.nanterre.2019@gmail.com

Comité scientifique

Manon Amandio (doctorante, Université Paris Nanterre)

Hélène Dubail (doctorante, Université Paris Nanterre)

Sébastien Wit (docteur, Université de Picardie Jules Verne)

