Jijé avant Jerry Spring (1914-1954)

Summary

Cette journée, qui sera la première journée d’étude sur Jijé à l’université, se focalisera sur la première moitié d’une carrière en bande dessinée, où l’auteur expérimenta la bande dessinée chrétienne, la veine humoristique, ou encore la BD d’aventure. On abordera la formation graphique de Jijé, depuis l’École des Métiers d’Art de Maredsous, et l’évolution de ce style dans ses bandes dessinées avant Jerry Spring. On évoquera également les débuts de Jijé aux éditions Dupuis, notamment les circonstances de sa reprise de la série titulaire du journal à côté de ses autres bandes dessinées dans Spirou. On situera aussi l’importance de Jijé en tant que père fondateur de la bande dessinée chrétienne francophone, depuis l’énorme succès de sa biographie de Don Bosco. La journée d’études sera conclue par une cérémonie, à l’occasion de la réception de la donation qu’Yves Félix, professeur émérite à l’UCLouvain, a faite aux Archives du monde catholique (ARCA).