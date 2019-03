Aménager la banlieue parisienne

Summary

Cette journée d’étude se donne comme objectif d’amorcer une réflexion sur la question des formes diverses et renouvelées de l’économie mixte dans le temps long de l’aménagement de l’Ile-de-France. Elle abordera d’une part l’insertion de l’économie mixte dans la stratégie de développement de grands acteurs et, d'autre part, son rôle dans la construction d’une capacité d’action locale des municipalités. L'organisation est conjointe entre les groupes de travail Inventer le Grand Paris et Production urbaine et marchés du labortaoire d'excellence Futurs urbains, université Paris Est.