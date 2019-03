Summary

L'objectif de cette journée d'étude est d'examiner de plus près, en mettant l’accent sur l’histoire du quotidien, des domaines d'expérience de la région frontalière qui ont tendance à ne pas être pris en compte dans les « grandes » histoires nationales. Les présentations et discussions porteront sur des questions méthodologiques et sur des thèmes de recherches en cours aussi divers que le contrôle de la frontière franco-allemande, la sexualité, la communication quotidienne lors des évacuations de 1939/1940, le quotidien des bourreaux au camp de concentration de Natzweiler-Struthof et enfin les activités économiques et sportives. Cette manifestation entend aussi favoriser l’établissement de réseaux de (jeunes) chercheurs et allemands et promouvoir les échanges internationaux sur des sujets d'histoire quotidienne.