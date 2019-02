Announcement

Objectifs du projet

Comprendre la réception de la pensée avicennienne dans l’Orient musulman à travers l’analyse des commentaires du Poème de l’âme.

Déterminer sur quelles questions précises, en quels termes, en utilisant quels types d’arguments, quelles références, quel type de discours, les commentateurs s’affrontent au texte et entre eux.

Volets 2019-2021

Edition et analyse des commentaires de Baḥrānī (m. 672/1274); Afīf al-Dīn Tilimsanī (610-690/1213-1291) ; Qayṣarī (m. 751/1350) Analyse comparée des commentaires de Dāʼūd al-Anṭākī (m. 1599) et de ʻAbd al-Raʼūf al-Munāwī (m. 1621) Exposé synthétique sur la tradition des commentaires de la Qaṣīdat al-nafs

Le candidat / la candidate sera responsable du volet 2 (Anṭākī; Munāwī) et contribuera aux deux autres volets. Elle / il contribuera également aux activités du centre de recherches, et à la vie académique de l’Institut supérieur de philosophie.

Conditions d'emploi et de rémunération

12 mois (renouvelable 12 mois); bourse de minimum 2400 EUR par mois (plus selon ancienneté); max. 20 h. d'encadrement par an, le reste du temps étant consacré à la recherche

Profil du candidat

Doctorat dans un domaine pertinent pour la recherche à effectuer. Excellente connaissance de l’arabe ; capacité à travailler sur manuscrits. Le candidat / la candidate fera état d’une formation solide en arabe et en histoire intellectuelle de l’Islam pré-moderne. Préférence sera donnée aux candidats ayant une expérience en édition de textes et/ou dans l’étude de traditions de commentaires. La capacité à assurer une portion d’un cours introductif sur la philosophie arabo-islamique pré-moderne constitue un atout.

Critères : excellence du dossier, adéquation du profil à la recherche demandée

Bourse postdoctorale financée par le Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS, Belgique) réservée aux chercheurs ayant obtenu le titre de docteur pas plus de 6 ans avant la date d’entrée en fonction et n’ayant pas résidé ou eu leur activité principale en Belgique plus de 24 mois au cours des trois années qui précèdent la date de leur entrée en fonction.

Lieu de travail : Institut supérieur de philosophie. UCLouvain, Louvain-la-Neuve

Modalités de candidature

Envoyez votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation expliquant comment vous entendez contribuer au projet, un cv, un échantillon de publication scientifique, ainsi que les noms et les détails de contact de deux référents académiques, à l’adresse suivante :

info-fite@uclouvain.be

Renseignements : Cécile Bonmariage (cecile.bonmariage@uclouvain.be)

Les candidatures seront examinées dès le 25 février 2019 et seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu.

Prise de fonction au plus tôt après le 1er mars 2019, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Les candidats qui désirent postposer leur prise de fonction au delà du 1er juillet 2019 peuvent poser leur candidature, en l'indiquant dans leur lettre de motivation, mais les mois non prestés seront perdus.

Composition du jury

Membres de l'Institut supérieur de philosophie et de l'Institut orientaliste (UCLouvain)