Abbas Kiarostami, the words and the images

Announcement

Organisé par l’équipe de recherche « Littérature, Culture et Imaginaire » & l’Association Marocaine des Critiques de Cinéma (AMCC)à la Faculté Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi Ayyad, Maroc

Safi, 2-3 mai 2019

Argumentaire

Quand le monde commence à découvrir les films d’Abbas Kiarostami (1940-2016), celui-ci a déjà jeté les jalons d’un cinéma riche qu’il allait sans cesse renouveler et réinventer. D’une richesse sémantique et stylistique sans égale, sa filmographie s’étend sur une période d’un demi-siècle depuis son premier court métrage le Pain et la rue (1970) jusqu’au 24 Frames (2017) en passant par des chefs d’œuvre cinématographiques salués à travers le monde, Close-up (1990), la trilogie de Koker (Où est la maison de mon ami ? (1987), Et la vie continue en (1991) et Au travers des oliviers (1994), Le Goût de la cerise (1997), Le vent nous emportera (1999) ou encore Copie conforme (2010).

Complexe et déroutant, le cinéma kiarostamien a souvent été décrit par des adjectifs quasi contradictoires : poétique, néo-réaliste, intellectuel, mental, humaniste, cérébral… « Il est vraiment un continent à lui tout seul, autonome et immense », c’est en ces termes qu’Alain Bergala résume ainsi ce que l’histoire du cinéma retient d’Abbas Kiarostami. Jean-Luc Godard dit carrément de lui que « le cinéma commence avec D.W. Griffith et prend fin avec Abbas Kiarostami. »

Le cinéma Kiarostamien n’est presque jamais dans la description réaliste mais plutôt dans la suggestion poétique et le commentaire philosophique. Autrement dit, « une image ne représente pas, ne se donne pas en représentation mais annonce sa présence, invite le spectateur-lecteur à la découvrir », explique Abbas Kiarostami. C’est un cinéma sensible et attentif aux fines vibrations de la vie, allant de l’angoisse existentielle devant la mort à la fascination devant la beauté du monde. Un cinéma, parfois minimaliste mais profondément humain, rempli de beaux personnages énigmatiques souvent tiraillés entre l’envie de vivre et d’aimer et l’obsession de mourir et de disparaître.

Cinéaste, Kiarostami est également auteurs de recueils de poésie, de livres de photographies et d’expositions de peintures. « Etre à la fois cinéaste, photographe, poète…, explique Abbas Kiarostami, tout ça, ce sont des motivations pour vivre, pour faire chaque jour quelque chose, que ce soit du cinéma, de la photo ou de la poésie. Ce n’est pas un choix, c’est une fatalité. » Il en résulte une importante production, poétique et homogène. Les œuvres littéraires et visuelles de Kiarostami sont ainsi un profond voyage dans le monde des mots et l’univers des images.

« Abbas Kiarostami, les mots & les images » est un colloque international qui sera organisé les 2 & 3 mai 2019 à la Faculté Polydisciplinaire de Safi, Maroc. Il entre dans le cadre de la 14ème édition des Journées Cinématographiques de Safi (JCS). Organisé par l’équipe de recherche « Littérature, Culture et Imaginaire » de la Faculté Polydisciplinaire de Safi, Univeristé Cadi Ayyad, en partenariat avec l’Association Marocaine des Critiques de Cinéma (AMCC), le colloque propose plusieurs axes de recherche, sans toutefois aucune prétention d’exhaustivité :

- Figures thématiques chez Kiarostami : l’enfance, la vie, la mort, l’amour, …

- L’image chez Kiarostami : fiction, documentaire, photographie, …

- La portée philosophique et politique de l’œuvre de Kiarostami.

- La mise en scène kiarostamienne : le minimalisme, l’aspect plastique, dispositifs narratifs, direction d’acteurs, l’art de l’ellipse, …

- Paysage rural ou citadin : chemins, véhicules, marche à pieds, …

- Les films « internationaux » de Kiarostami (France, Italie, Afrique…)

Modalités de soumission

Vous pouvez adresser vos propositions de communications (en arabe, en français ou en anglais)

jusqu’au 31 mars 2019

à l’email : (colloquekiarostami@gmail.com) en précisant votre nom,votre affiliation, le titre proposé pour votre communication, résumé d’une demi-page environ ainsi qu’une note bio-bibliographique.

Frais de participation

Les frais de participation sont de 500 dh pour les intervenants et chercheurs des pays du Sud et de 750 dh pour ceux du Nord. A régler une fois sur place.

Les organisateurs prendront en charge les frais d'hébergement en pension complète.

Responsables

Pr. Rachid Naim et Pr. Rochdi Elmanira.

