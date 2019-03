Announcement

Argumentaire

Le colloque Simone de Beauvoir. Le devenir d’une féministe aux aguets désire présenter l’existence et l’œuvre beauvoirienne au grand public, sous des angles neufs et dynamiques. Nous entendrons des spécialistes évoquer et analyser le courrier des lecteurs reçu par l’écrivaine. Un dialogue sera instauré sur le roman beauvoirien : « le » roman beauvoirien existe-t-il, y a-t-il des constances dans la production romancée de Beauvoir, des différences ? Pourquoi les personnages féminins ne sont-ils pas plus positifs, pour servir de modèles aux femmes ? Les personnages masculins sont-ils mieux traités ? Le documentaire Simone de Beauvoir et la Provence, produit par ARTE, sur les voyages de Beauvoir dans le Sud, sera diffusé en fin de matinée. Des lectures ponctueront de manière vivante et vivace les différentes interventions. La journée sera clôturée par un dialogue sur Beauvoir et l'Iran, à la lumière de la parution récente de l'ouvrage de Chahla Chafiq, Le Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir.

Programme

Salle de conférences

Musée d’Art et d’Histoire Saint-Germain

10h00

Ouverture Guy FEREZ , Maire d’Auxerre, Patrice DECORMEILLE, Président du Cercle Condorcet d’Auxerre.

Beauvoir, sa vie son œuvre, Avec Tiphaine MARTIN, chercheuse en Lettres au Laboratoire Babel, membre du jury du Prix Simone de Beauvoir

, chercheuse en Lettres au Laboratoire Babel, membre du jury du Prix Simone de Beauvoir Ecouter la voix de Simone de Beauvoir, Avec Joëlle BONIN, Danièle PANGRAZI, Michel DARCHE

10h45-11h00 Pause

Simone de Beauvoir romancière : Dialogue entre Julie AUGRAS , professeure agrégée de lettres classiques et Johanna THIERSE-VARJAVANDI , autrice d’un mémoire sur les personnages féminins dans les romans beauvoiriens.

Animation : Tiphaine MARTIN

Questions du Public

Projection documentaire « Simone de Beauvoir et la Provence », ARTE, 2018. (15mn)

Pause déjeuner 12h35-15h00

15h00

Réception de Simone de Beauvoir par ses publics, Avec Marine ROUCH , Doctorante en histoire contemporaine

Questions du Public

15h45-16h00 Pause

Modernités de Simone de Beauvoir : Dialogue entre Chahla CHAFIQ , écrivaine et sociologue, autrice de Le Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir et Amirpasha TAVAKKOLI doctorant à l’EHESS, « Modernité(s) de Simone de Beauvoir ».

Modération : Tiphaine MARTIN

Questions du Public

17h20-17h30 Conclusions. Avec Patrice DECORMEILLE, président du Cercle Condorcet.