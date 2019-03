Announcement

Argumentaire

«Trouvez l’intrus ! » Nous sommes nombreux à nous être un jour pliés à cette injonction ludique, formulée initialement par Alfred Binet (1857-1911) et Théodore Simon (1873-1961) dans le cadre d’un test QI destiné à mesurer les facultés cognitives d’un enfant, et plus particulièrement ses capacités de jugement, son esprit analytique et ses compétences en logique formelle. Concrètement, il s’agit de prouver son aptitude à catégoriser, à identifier des motifs ou schémas récurrents, des signes d’appartenance, autrement dit, à percevoir ce qui fait et fonde une communauté : autant de critères qui seront implicitement ou explicitement choisis et/ou établis comme condition d’appartenance (légitime) à un ensemble. En son sein, l’intrus sera défini ex negativo comme celui qui détonne, voire celui qui défie les normes. L’intrus se prête alors à toutes sortes de détournements, plus ou moins ludiques ou malveillants selon les situations : camouflage, travestissement, imposture… Masqué ou non, l’intrus joue sur le quiproquo, interroge les identités individuelles et collectives, avec tout le potentiel comique que cela peut impliquer. Dans cette optique, le terme apparaît comme particulièrement fécond pour les sciences humaines et sociales, qui lui ont pourtant préféré les notions de l’autre ou de l’étranger (Waldenfelds, 1997 ; Bartmann et Immel, 2012). Interroger la spécificité du terme d’intrus par rapport à ces notions bien établies, étudier en quoi il est problématique et réfléchir à des possibles reformulations ou déplacements conceptuels est une des finalités de ce dossier thématique.

La notion d’intrus, à la différence de celle d’étranger, comporte une dimension d’activité. On est étranger, mais l’on fait acte d’intrusion. L’étranger peut d’ailleurs bénéficier des règles de l’hospitalité et alors ne pas nécessairement être considéré comme un intrus risquant de perturber un ordre préexistant. Mais cela à condition d’être hospes et non hostes, c’est-à-dire, selon l’étymologie latine, à condition d’être un étranger de passage (hospes) et non un hôte durable (hostes) jugé possiblement hostile. Ce dernier cas suggère que l’intrusion pourrait être la condition de possibilité de la perception de « l’étrangeté de l’étranger » (Waldenfelds, 1997). Qu’il fasse ou non acte d’intrusion, l’étranger (xenos) n’est-il pas le plus souvent perçu comme intrus, car sa présence risque d’introduire de l’instabilité, de mettre en branle un ordre antécédent ?

L’intrus – ou l’intruse, plus rarement – est littéralement celui ou celle qui s’introduit illégalement dans un espace ou occupe contre le droit une fonction ou une charge, faisant ainsi acte d’intrusion. Le verbe “s’intrure”, désormais tombé en désuétude, connote l’action volontaire de l’intrus et le mouvement qui le mène dans un lieu pour lequel il n’a pas reçu d’invitation, de la même façon que ses équivalents anglais (to intrude) ou allemand (eindringen). Mais le terme intrus recouvre aujourd’hui un sens figuré plus large : l’intrus est celui à qui l’on assigne le stigmate d’une présence illégitime car on estime que sa place est ailleurs. Dans les deux cas, au sens littéral (1) comme au sens figuré (2), la notion d’intrusion implique la violation d’un ordre normatif : il peut être explicite et positif (1) ou relever d’un ensemble de représentations unissant tacitement les membres d’un groupe réel ou imaginaire (2). La notion est donc équivoque, renvoyant tour à tour à l’action de ceux qui s’intrusent et au regard posé sur ceux que l’on considère intrus. Ce dernier est, paradoxalement, indissociable de son antagoniste qui le définit comme tel : l’ensemble clos dont il transgresse les limites, sciemment ou non, et dont il menace la cohésion, la pérennité, l’existence même comme il en ébranle les fondations.

La notion d’intrus ne questionne pas uniquement les rapports d’un individu avec un groupe constitué. L’intrusion peut aussi affecter le corps propre (das mir Eigene) en tant que chair (Leib). L’expérience de la maladie (Garcia-Düttman, 1993), de la greffe (Nancy, 2005), de la prothèse (Nagenborg, 2013) ou encore de la grossesse peut être vécue sur le mode de l’intrusion. L’intrus en venant troubler le “silence des organes” perturbe ici l’ordre vivant unissant le corps et la psychè. L’imaginaire littéraire et cinématographique joue à la fois sur cette angoisse de l’hôte par rapport à ce qu’il considère comme parasite (Rosemary’s Baby, 1973 ; Alien, 1979 ; Les bonnes manières, 2017) et sur le corps propre comme réduction synecdochique du corps social.

Il importe de noter que le corps physique ou social, l’ensemble clos dont il est ici question n’est pas cantonné au rôle de ”victime” de l’intrusion. Le rapport d’intrusion est en effet parfaitement réversible. L’intrusion n’est pas forcément commise par un individu, elle peut être le fait d’un groupe d’individus, d’une personne morale ou même d’un État. On pourra ainsi s’intéresser aux formes et aux échelles les plus diverses de l’intrusion, de la sphère intime au village global, ouvrant ainsi à une réflexion sur l’étanchéité des frontières (familiales, géographiques, politiques, sociales, linguistiques, corporelles), avec en arrière-fond la question suivante : existe-t-il des récurrences processuelles, identifiables quelles que soient les modalités de l’intrusion ? Et corollairement, la figure de l’intrus a-t-elle des traits typiques, que l’on retrouverait aussi bien à l’échelle individuelle qu’étatique ? Est-il toujours le “parvenu”, l’“immigré”, la “femme” (dans les domaines majoritairement masculins), en d’autre termes, est-il forcément un représentant des “minorités” (Larrère et Lorriaux, 2018) ? Répondre à cette question implique de prendre en compte une gamme la plus large possible d’intrus.es et d’intrusions. On pourra ainsi également articuler la réflexion autour des phénomènes d’ingérence politique et/ou militaire, légitimés de différentes façons au fil de l'histoire : la religion (avec pour héraut intrusif le croisé ou le missionnaire), la science (l’explorateur, l’ethnographe), l’œuvre “civilisatrice” (le colonisateur, le colon) mais aussi, plus récemment et en particulier après 1945, la diffusion des valeurs démocratiques (la politique extérieure des États-Unis, l’ONU, les Casques bleus, l’OTAN, l’intervention humanitaire par le biais des ONG, etc.). Quid des victimes des intrus et intrusions ? Ont-elles un profil invariant ? Pourquoi le féminin “intruse” confine-t-il à l’incongruité lexicale ? Plus largement, le phénomène de l’intrusion se résume-t-il nécessairement à l’opposition dichotomique entre l’intrus et celui ou celle que l’on a peut-être un peu tôt fait de désigner comme victime ? Existe-il une performativité de l’intrusion, qui enjoindrait l’intrus à se définir comme tel – songeons au principe de plafond de verre ou encore au biais de l’observateur, bien connu des anthropologues ?

Enfin, il semble pertinent d’inclure dans le spectre de questionnements les enjeux que représentent les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Internet et son horizontalité remet en question des codes établis en cela qu’il crée un nouvel espace, un nouvel ensemble, où les délimitations traditionnellement établies disparaissent (frontières géographiques, étatiques, culturelles, limite entre la sphère privée et la sphère publique) et où, par conséquent, les codes ne peuvent plus s’appliquer de la même manière. La question du droit et des frontières dans ce domaine a émergé tôt (Kahin et Nesson, 1997), mais n’est toujours pas résolue. Une tension persiste entre 1) la volonté de forcer l'application du droit national (souverain) dans le domaine virtuel, 2) la tentative de mettre en place une nouvelle réglementation à échelle internationale, 3) l'émergence de nouveaux acteurs, privés, extra-étatiques, ayant un contrôle important sur ce nouvel espace et cherchant à imposer leurs règles (comme les GAFA, c’est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon). Au gré de ce rebattage de cartes sont ainsi apparues des formes inédites d’intrusion (hacking, stalking, collecte et exploitation de données personnelles à des fins commerciales) et des intrus du troisième type (hacker, troll, forumeur anonyme ou sous pseudonyme, enceintes domestiques et autres appareils intelligents). Le big data est d’ailleurs une source d’inspiration et de renouveau pour l’art contemporain et la fiction cinématographique (Her, 2014) et sérielle (Black Mirror, dep. 2011), dont on pourra également interroger les modalités de figuration de l’intrus.

Modalités de candidature

Comité scientifique

Bibliographie indicative

