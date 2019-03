Announcement

Argumentaire

Crises des réfugiés, guerres commerciales, débats sur les migrations : L’Europe se trouve aujourd’hui dans une phase de transformation, elle-même inscrite dans un contexte de bouleversements géopolitiques, économiques et culturels. Parallèlement, l’histoire de l’occupation et de la domination coloniale issue des pays européens acquiert une place de plus en plus importante dans les sciences et les politiques scientifiques (trans)nationales.

Telles sont les dynamiques actuelles qui influent sur le programme franco-allemand de mise en réseau de jeunes chercheurs 2018-2019, mis en place par le Centre Georg Simmel de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et le Centre allemand d’histoire de l’art Paris en coopération avec le Forum Kunst und Markt/Centre for Art Market Studies de la Technische Universität Berlin, grâce au soutien de l'Université franco-allemande.

Son sujet principal est l’étude du commerce et des collections d’œuvres d’art de 1900 à nos jours en Allemagne et en France, en prenant compte d’un ancrage dans les réseaux nationaux et transnationaux ainsi que des interférences avec la politique de l’art et de la culture. Son objectif est de mettre en réseau les jeunes chercheurs internationaux, en leur permettant d’acquérir une meilleure connaissance des enjeux méthodologiques et des contenus croisés. La première partie du programme s’est déroulée du 8 au 11 novembre 2018 au Forum Kunst und Markt/Centre for Art Market Studies de la Technische Universität Berlin.

Comité d'organisation

Julia Drost (DFK Paris),

Hélène Ivanoff et Denise Vernerey-Laplace (Centre Georg Simmel Paris)

Programme

Lundi, 11 mars 2019

13h30 Ouverture Thomas Kirchner, directeur du DFK Paris

Introduction Julia Drost, DFK Paris, Denise Vernerey-Laplace, Centre Georg Simmel- CNRS/EHESS et Hélène Ivanoff, Centre Georg Simmel-CNRS/EHESS

De la veille de la Seconde Guerre mondiale à l’Occupation Modération : Julia Drost et Hélène Ivanoff

14h00 André Dezarrois and the Making of an Art Collection for the Musée des Écoles étrangères at the Jeu de Paume in Paris, ca 1922-43, Elena M.R. Rizzi , European University Institute, Florence

, European University Institute, Florence 14h30 Eugen Spiro, exil, spoliation et marché de l’art, Sophie Juliard, Université Lumière Lyon 2

Pause

15h30 Franziskus Count Wolff Metternich (1893-1978): ‘Kunstschutz’ in occupied France 1940-44 and its aftermath Esther Heyer, Ludwig-Maximilians-Universität München

Ludwig-Maximilians-Universität München 16h00 Présentation du projet « Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (RAMA) » Elisabeth Furtwängler, TU Berlin et Ines Rotermund-Reynard, INHA, Paris

TU Berlin et Ines Rotermund-Reynard, INHA, Paris 17h00 Présentation du projet « Extraction automatique de données des catalogues de vente (1939-1945) » Raphaël Barman, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/ INHA, Paris

17h45 Pause

18h30 Conférence du soir Le legs Georges F. Keller, Kunstmuseum Bern. Perspectives muséales et universitaires pour la recherche de provenance, Nikola Doll, Kunstmuseum Bern

Kunstmuseum Bern 20h00 Cocktail dînatoire

Mardi, 12 mars 2016

9h30 Visite Artcurial*

Accueil : François Tajan, Président délégué

7, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault, 75008 Paris Métro : Champs-Élysées Clémenceau (ligne 1)

De l’Occupation à la Libération

Modération : Denise Vernerey-Laplace, Centre Georg Simmel-CNRS/ EHESS et Mattes Lammert, DFK Paris/TU Berlin

12h Art Transfers from France During and After the Occupation, Vanessa von Kolpinski, Berlin

12h30 Signé : Rochlitz. Achats et ventes de Gustav Rochlitz à Paris dans les années 1940, Mathilde Heitmann-Taillefer, Kunsthalle zu Kiel

13h Déjeuner

14h Gurlitt: Status Report – Narratives of an Exhibition Lukas Bächer, Berlin

14h30 Parcours d’une enquête de recherche de provenance -L’histoire du tableau Femme assise de Thomas Couture trouvé dans la collection Gurlitt, Ines Rotermund-Reynard, INHA, Paris

15h Pause

La Libération et au-delà

Modération : Friederike Kitschen, TU Berlin et Léa Saint-Raymond, Paris

15h30 Exhibiting the Market. Mid-20th Century Museum Shows of Forgeries Lukas Fuchsgruber, TU Berlin

TU Berlin 16hLa politique d’acquisition de Werner Haftmann à la Neue Nationalgalerie. Collectionner et exposer à Berlin-Ouest pendant la Guerre Froide (1967-1974) Vincenza Benedettino, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 16h30 Réguler juridiquement le marché de l’art : Une perspective franco-allemande, Ronan Bretel, École Normale Supérieure (ENS) de Paris-Saclay

17h Pause

18h30 La loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art : Une loi d’exception qui a perduré Corinne Hershkovitch, Avocate au barreau de Paris

20h Cocktail

Mercredi, 13 mars 2019

10h-12h30 Fondation Le Corbusier *

Maison La Roche et Appartement-Atelier de Le Corbusier 10 Square du docteur Blanche

75116 Paris

Entrée par le 55, rue du docteur Blanche

RV : 9h45 Métro ligne 9, sortie Jasmin

14h-17h Visite de l’Hôtel Drouot* 9, rue Drouot, 75009 Paris

*Programme réservé aux participants