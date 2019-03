Le rayonnement des arts au Moyen Âge

Announcement

Argumentaire

Le manuscrit Paris, BnF, lat. 1139 est un manuscrit composite, aux origines mal connues, conservé dans les collections de l’abbaye de Saint-Martial de Limoges dès le milieu du XIIIe siècle. Issu de l’une des plus prestigieuses bibliothèques médiévales, il comprend les premières manifestations d’une nouvelle manière de chanter la louange divine. Ce colloque s’adresse aux chercheurs issus de différentes disciplines (histoire, histoire de l’art, histoire de la littérature, musicologie, philologie, paléographie...) afin d’appréhender ce manuscrit complexe dans toutes ses dimensions. Cette rencontre sera l’occasion de combler les pans laissés vierges par l’historiographie, notamment ce qui concerne les parties les plus récentes du manuscrit. Il s’agira à la fois de s’attacher au manuscrit lui-même mais surtout, de l’inscrire dans une production plus large, à commencer par celle de l’abbaye Saint-Martial de Limoges où il a été relié, et dans des réseaux de création et de diffusion dépassant le cadre du Limousin. L’originalité de ce colloque réside ainsi dans la mise en évidence des circulations des pratiques artistiques et intellectuelles. Dans cette perspective, le manuscrit latin 1139 servira de point de départ pour une étude renouvelée de la création au sein du Midi et de son rayonnement dans l’espace et le temps mais il n’en sera pas l’unique objet.

Programme

Mardi 19 mars

BnF — Richelieu, salle de conférence. Entrée sur inscription uniquement.

16h30 Accueil des participants

17h00-18h00 James Grier (Western University, London) The Music Scribe of Paris, Bibliothèque nationale de France, MS latin 1139: Melodic Variants and a Musical Personality

18h Charlotte Denoël (Centre Mabillon, Paris) Présentation des manuscrits aquitains de la BnF

18h30 Exposition des manuscrits en salle de lecture

Mercredi 20 mars

IRHT, salle Vielliard. Entrée libre.

Session 1 : Éditer Latin 1139

présidée par James Grier (University of Western Ontario)

9h-11h David Catalunya, Kelly Landerkin, Konstantin Voigt, Hanna Zühlke (Universität Würzburg) Codex and Genre-Crosslinks: Towards a Complete Source Edition of the Oldest Corpus of Paris latin 1139

Session 2 : Les jeux liturgiques

présidée par Susan Rankin (University of Cambridge)

11h15-12h00 Michael L. Norton (James Madison University, Harrisonburg) The Problem of Genre and the ‘Dramas’ of Paris BnF latin 1139

12h00-12h45 Nils Holger Petersen (University of Copenhagen) A Possible New Understanding of the so-called Liturgical Dramas in BnF ms. latin 1139

Session 3 : Le répertoire du manuscrit latin 1139 au-delà de l’Aquitaine

présidée par Thomas F. Kelly (Harvard University)

14h00-14h45 Manuel Pedro Ferreira (Universidade Nova, Lisbonne) Transmission and “Mouvance”: Iberian Witnesses

14h45-15h30 Hana Vlhová-Wörner (Department of Music History, Prague) Mass Ordinary Chants from Aquitaine in Prague: a Complicated History

Session 4 : Tropes et versus

présidée par Pascale Bourgain (Centre Jean Mabillon, Paris)

15h45-16h30 Francesco Carapezza (Università degli studi di Palermo) Le trope vernaculaire du Tu autem entre liturgie et « cantus gestualis »

16h30-17h45 Adriana Camprubí Vinyals (Universitat Autònoma de Barcelona) Complex Metric and Melodic Developments in the Versus of Paris BnF latin 1139. A Reflection on Formal Experimentation

Jeudi 21 mars

Fondation Calouste Gulbenkian. Entrée libre.

Session 5 : La polyphonie dans le manuscrit latin 1139

présidée par Susan Rankin (University of Cambridge)

9h-9h45 Catherine A. Bradley (University of Oslo) Stirps Iesse florigeram in Context: Benedicamus Domino Polyphony in Aquitaine and The Origins of the Motet

9h45-10h30 Agnieszka Budzińska-Bennett (Bâle) Organa leticie revisited (Paris, latin 1139, fol. 59v)

Session 6 : Calame et pinceau

présidée par David Ganz

10h45-11h15 Laura Albiero (IRHT, Paris) et Maria Gurrado (IRHT, Paris) Écrire à Saint-Martial : le cas des manuscrits liturgiques

11h15-12h00 Maria Alessandra Bilotta (Universidade Nova, Lisbonne) Sur les routes de pèlerinage : l'illustration des manuscrits dans le contexte des réseaux monastiques du Midi de la France (xiie-xiiie siècles)

Session 7 : Interpréter le répertoire aquitain