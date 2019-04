IVe rencontres du réseau Études urbaines nord-américaines (EUNA)

Summary

En rassemblant des doctorant·es et des enseignant·es-chercheur·es aux niveaux d’expérience variés, habituellement dispersés dans diverses institutions de recherche surtout le territoire français (voire européen), ces rencontres annuelles du réseau sont aussi l’occasion de se rencontrer et de se connaître. La session récurrente de « présentation des travaux » a pour objectif de faciliter la diffusion et la visibilité de nos travaux dans la communauté scientifique internationale ; faciliter la constitution de futures collaborations (publications, programmes derecherches collectifs…). Dans une perspective d’interconnaissance, nous invitons tou·te·s les chercheur·es et doctorant·es s’intéressant aujourd’hui aux villes nord-américaines à présenter leurs recherches, qu’elles soient achevées ou en cours.