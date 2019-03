Transmission : création et hybridation dans le domaine d'Oc

Announcement

Présentation

Cette journée d'étude a vocation à créer un espace de rencontre, d’échange et de mise en relation entre les jeunes chercheurs internationaux dont le sujet d’étude touche au domaine occitan. Elle permettra également d’officialiser la relation institutionnelle entre les JCDO (Joves Cercaires en Domeni Occitan) et l’AIEO (Association internationale d'études occitanes), à la présence de tout son bureau ainsi que de sa présidente Rosa Medina Granda. Les auteurs des communications, se déroulant sur deux sessions thématiques parallèles, seront des étudiants de Master 2 parcours Recherche, des doctorants et des docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de cinq ans.

Programme

Toulouse, 29 mars 2019

Université Toulouse - Jean Jaurès

9h00 – 10h00 Accueil et ouverture de la journée

Occitan contemporain

(salle F417)

Modérateur JEAN-YVES CASANOVA ‒ Université de Pau et des Pays de l’Adour

10h00 Cécile NOILHAN – Université Toulouse - Jean Jaurès : Dobla vida, Doble escrich? L’emplec dels pseudonims pels autors de lenga d’òc pendent la Segonda Guèrra mondiala

10h30 Olivier PASQUETTI – Université Côte d'Azur : La poésie des frontières de Joan-Luc Sauvaigo

11h00 Pause

Modérateur HERVE LIEUTARD – Université Paul-Valéry-Montpellier

11h30 Amélie DEPARIS ‒ INALCO : Le crozantais : caractéristiques d’un parler en situation de diglossie (oc-oïl)

‒ INALCO : Le crozantais : caractéristiques d’un parler en situation de diglossie (oc-oïl) 12h00 Clamença POUJADE ‒ Université Toulouse - Jean Jaurès : Desvolopar un protocòl d’enquista per descriure la fonologia de l’occitan

Occitan médiéval

(salle F315)

Modérateur FRANCESCO CARAPEZZA – Università degli Studi di Palermo

10h15 Stefano MILONIA ‒ Università di Roma La Sapienza : Tradition et innovation dans les mélodies du chansonnier des troubadours R (BnF, fr. 22543)

10h45 Pause

Modératrice WENDY PFEFFER – University of Louisville

11h30 Fabio BARBERINI ‒ Universidade Nova de Lisboa : Emprunt métrique, imitation d’auteur, remaniements de copistes (Bertran Carbonel, Hostes, ab gaug ai volgut veramens BdT 82,56)

12h00 Noemi PIGINI – Università degli Studi di Siena : Création et hybridation : le cas du Destret d'emors occitan-catalan

12h45 Buffet sur place

Occitan contemporain (salle F417)

Modératrice ALICE CHAMPOLLION ‒ Université Paul-Valéry-Montpellier

14h00 Etienne ROUGIER – Université de Montréal : Chevauchements et disjonctions structurels en langue auvergnate : l’accessoire-bohême, le capital-intellectuel et le marqueur-local

14h30 Pierre CAMES Université Toulouse - Jean Jaurès ‒ Universitat de Lleida : Eth substrat basco-aquitan en gascon : torn d'orizont dera question e problèmas inerents

15h00 Pause

Modératrice CECILE NOILHAN ‒ Université Toulouse - Jean Jaurès

15h30 Grégoire ANDREO-RAYNOUAUD – Université Paul-Valéry-Montpellier : La transmission culturelle au sein des écoles Calandretas

16h00 Jordi CASSANY BATES ‒ Universitatea din Bucureşti – Universitat de València : Les consonants separen el catalanovalencià de l'occità ?

Occitan médiéval

(salle F315)

Modératrice CAMILLA TALFANI – Université Toulouse - Jean Jaurès ‒ Université Paul- Valéry-Montpellier

14h00 Helen PEUTHERER ‒ University of Edinburgh : Identités de l’auteur, du jongleur et de la Dame : prénoms et surnoms dans la poésie lyrique des troubadours

14h30 Margot CONSTANS – Université Toulouse - Jean Jaurès : Los Auzels Cassadors de Daude de Pradas, de la lyrique au traité de fauconnerie didactique

15h00 Pause

Modératrice MARINE MAZARS ‒ Université Toulouse - Jean Jaurès

15h30 Alessio COLLURA – Università degli Studi di Palermo : La Leggenda del legno della croce nell’Occitania medievale: prime spigolature

16h00 Laure-Anne CARATY ‒ Université Paris IV La Sorbonne – Université Paul-Valéry- Montpellier : La réception savante des textes des troubadours par les provençalistes du XVIIIe siècle

16h45 Table ronde