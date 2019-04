Écrire l’histoire de l’Algérie

Announcement

Présentation

À l’occasion de l’arrivée du don de la bibliothèque de l’historien Gilbert Meynier, la Bibliothèque Diderot de Lyon organise une demi-journée d’étude sur la thématique de l’histoire de l’Algérie.

Karima Direche et Sylvie Thénault proposeront un état de la recherche actuelle sur l’Algérie et présenteront un ouvrage collectif à paraître. Tahar Khalfoune présentera un volume d’hommages à Gilbert Meynier, tout juste paru. Enfin, la famille de Gilbert Meynier rendra hommage à l'historien disparu, en évoquant son parcours, ses travaux et son engagement militant.

Informations pratiques

Mardi 9 avril 2019

De 14h à 18h

Amphithéâtre Descartes (ENS de Lyon)

Contact : Anne Bollini, chargée de collections en histoire contemporaine et sciences sociales, anne.bollini@ens-lyon.fr, 04 37 37 60 59.

Entrée libre

Organisation