Announcement

Présentation

La journée d'étude, La description du manuscrit liturgique. Hommage à Victor Leroquais, du mercredi 24 avril 2019, a pour but de constituer un point de départ pour une nouvelle approche des manuscrits liturgiques.

Objet complexe en raison de sa nature à la fois normative et «documentaire», le livre liturgique offre une diversité de formes qui rend parfois son classement malaisé. Les différents livres destinés au culte sont à considérer non seulement en fonction des textes qu’ils contiennent, mais aussi quant à la manière dont les textes sont organisés, voire présentés, aux aspects codicologiques tels que les dimensions et la mise en page, et surtout à la raison pour laquelle ils ont été copiés, à savoir les circonstances liturgiques, ou encore le lieu et ou le destinataire ultime.

Malgré cette approche analytique déjà expérimentée, il faut constater, à côté de typologies bien identifiées, un nombre considérable de cas «hybrides», ressortant d’une variabilité absolument remarquable. En effet, les efforts taxonomiques ont dû parfois laisser la place à une description sommaire qui ne tient compte que du texte et de son organisation, en renonçant à tout essai de discernement quant aux raisons sous-jacentes à des configurations atypiques. Le but de la discussion envisagée lors de cette journée d’étude est de faire émerger les cas les plus problématiques et de constituer un point de départ pour une nouvelle approche des manuscrits liturgiques.

Programme

9h – Introduction

9h20 – Andrew Irving (Rijksuniversiteit Groningen) : The Canon and the Mass Book

(Rijksuniversiteit Groningen) : The Canon and the Mass Book
10h – Cécile Lanéry (IRHT-CNRS) : Manuscrits liturgiques à contenu hagiographique et usage liturgique de manuscrits hagiographiques : quelques pistes de réflexion

10.40 Pause-café

11h – Nicholas Bell (Trinity College Cambridge) : Problems of nomenclature in the cataloguing of liturgical books

(Trinity College Cambridge) : Problems of nomenclature in the cataloguing of liturgical books
11h40 – Harald Buckinger (Universität Regensburg) : Book-Organisation in Early St. Gall Mass-Books

(Universität Regensburg) : Book-Organisation in Early St. Gall Mass-Books
12h20 – Christian Meyer (CESR-CNRS) : Le catalogue des manuscrits notés des bibliothèques publiques de France : un carnet de bord

13h – Déjeuner

Présentation des projets

14h30 – Marie-Noël Colette (EPHE) : Identification de manuscrits notés (Programme MANNO : Manuscrits notés en neumes français du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, IX e -XII e siècles)

(EPHE) : Identification de manuscrits notés (Programme MANNO : Manuscrits notés en neumes français du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, IXe-XIIe siècles)
15h – Elisabetta Caldelli (ICCU-Rome) : Quando Manus Online incontra i manoscritti liturgici : il progetto MOL Liturgica

(ICCU-Rome) : Quando Manus Online incontra i manoscritti liturgici : il progetto MOL Liturgica
15h30 – Eleonora Celora (Università di Pavia) et Laura Albiero (IRHT-CNRS) : La base des données Iter Liturgicum Italicum : problématiques et perspectives

16h – Pause café

16h15 – Table Ronde : avec Nicholas Bell , Harald Buckinger , Elisabetta Caldelli , Marie-Noël Colette , Andrew Irving , Cécile Lanéry , Claire Maître , Christian Meyer

17h Conclusions et clôture

Cette journée d’étude a bénéficié du soutien d’Apices (Association Paléographique Internationale Culture Écriture Société), Dotations J.M.M. Hermans