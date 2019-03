Voiler / dévoiler. Expériences du secret

Summary

Cette journée est dédiée à l'étude interdisciplinaire des pratiques et expériences du secret aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'injonction au secret et sa divulgation relèvent de l'interaction entre un espace privé et un espace public et redéfinissent la limite entre les deux sphères et la place de personnes ou de groupes par rapport à ceux-ci. Historiens et spécialistes des littératures française ou comparée interrogeront ces limites telles qu'elles ont été définies dans leurs champs de spécialité, les pratiques qui y contribuent et les expériences qui en découlent.