Announcement

Argumentaire

Les préoccupations pour la qualité visuelle, la conservation, la mise en valeur et l’humanisation du paysage sont, de plus en plus, manifestes, au Québec tout comme dans plusieurs autres régions et États à l’échelle internationale. Elles intéressent un nombre sans cesse croissant d’organisations territoriales et de groupes citoyens, et elles dénichent, petit à petit, une place importante au cœur des politiques publiques, donnant l’impression que le paysage est maintenant considéré comme une richesse collective à léguer aux générations futures.

Le phénomène est particulièrement remarquable et actuel en contexte d’exploitation des ressources naturelles, où le paysage peut faire l’objet tout à la fois d’inquiétudes et de requêtes de la part des collectivités territoriales. Alors que le tissu démographique des communautés locales se recompose au gré de la diminution des emplois industriels et de l’apport croissant des personnes retraitées, le paysage caractérisant le territoire semble tenir un rôle qui déborde les valeurs esthétiques. Mais comment aller au-delà des intuitions ?

Au Québec, où prévaut une diversité territoriale englobant plusieurs formes d’exploitation des ressources naturelles, les préoccupations paysagères peuvent se transformer en contestations et en conflits ou elles peuvent, à l’encontre, nourrir les projets de développement et d’aménagement durables. Est-il possible de fixer, dans la manière de satisfaire les besoins industriels, des cibles observables sur l’état du paysage ? Peut-on établir des liens entre l’état du paysage et la vitalité attendue par les communautés ?

Le présent colloque poursuit l’objectif de mieux comprendre les enjeux et perspectives que soulève le paysage dans l’exploitation des ressources naturelles, au Québec, en recourant, particulièrement mais non exclusivement, aux domaines minier, forestier, rural et urbain.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire : julie.nadeau.16@ulaval.ca

Programme

8h30 Mot de bienvenue et présentation du thème du colloque et de son déroulement, Étienne Berthold, professeur, département de géographie, Université Laval

8h35 à 9h35 Agriculture, territoires et enjeux paysagers

Président de séance : Étienne Berthold, professeur, département de géographie, Université Laval

Le paysage à la source des projets d'aménagement durable : l'agriculture urbaine et le cas des terres des sœurs de la charité, à Québec, Riadh Mestiri , candidat au doctorat en sciences géographiques, Université Laval

, candidat au doctorat en sciences géographiques, Université Laval Les interrelations agriculture-territoire : des ressources pour la construction de nouvelles formes de valorisation territoriale, Julie Nadeau, candidate à la maîtrise en sciences géographiques, Université Laval

Discutant : Steve Joncoux, sociologue, post-doctorant, Département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski

9h35 à 10h35 Le paysage forestier : regards sur la forêt privée

Président de séance : Luc Bouthillier, professeur, département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

Les paysages de l’aménagement des forêts privées, Maude Flamand-Hubert , professeure, département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval

, professeure, département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval L’intégration des préoccupations paysagères à la Forêt Hereford, Denis Blouin, candidat au doctorat, département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval Emmanuelle Boulfroy, CERFO, Cégep de Sainte-Foy

Discutant : Huges Sansregret, directeur des opérations, Forêt Montmorency, Université Laval

10h35 à 11h : Pause

11h à 12h Le paysage et l’exploitation minière

Président de séance : Georges Beaudoin, département de géologie de génie géologique, Université Laval

Co-développement du projet minier Whabouchi: suivi de l’intégration de la communauté crie de Nemaska, de la conception à la construction et à l'exploitation minière Conférencier : Simon Thibault, directeur, Responsabilité sociale et environnementale de Nemaska Lithium

Autre conférencier à confirmer

Discutant : Christophe Krolik, professeur, Faculté de droit, Université Laval

12h à 13h30 : Diner

13h 30 à 14 h 30 La gouvernance des paysages

Président de séance : Guy Mercier, professeur, département de géographie, Université Laval

Les MRC, responsables des paysages ?

Valérie Jean , coordonnatrice, Projet ATISÉE, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski

, coordonnatrice, Projet ATISÉE, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski Geneviève Brisson , professeure-chercheure, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski

, professeure-chercheure, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski Mary Richardson, anthropologue, consultante

Penser autrement le paysage : un outil pour l’analyse environnementale

Geneviève Brisson , professeure-chercheure, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski

, professeure-chercheure, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski Valérie Jean , coordonnatrice, Projet ATISÉE, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski

, coordonnatrice, Projet ATISÉE, département Sociétés, Territoires et Développement, Université du Québec à Rimouski Saliha Ziam , professeure-chercheure en gestion de la santé et des services sociaux., École des sciences de l’administration de la TÉLUQ

, professeure-chercheure en gestion de la santé et des services sociaux., École des sciences de l’administration de la TÉLUQ Élodie Courant, assistante de recherche, TÉLUQ

Discutant : Michel Côté, directeur général, MRC de Nicolet-Yamaska

14h30 à 14h45 : Pause

14h45 à 15h45 Table ronde : Qu’est-ce que le paysage du point de vue des usagers réguliers des territoires ? Regards sur les savoirs d’usage

Animateur : Étienne Berthold , professeur, département de géographie, Université Laval

, professeur, département de géographie, Université Laval Mireille Bonin , citoyenne engagée dans l’aménagement du territoire, à Québec

, citoyenne engagée dans l’aménagement du territoire, à Québec Camille Lefebvre, conseillère en activité de plein air, Direction du sport, du loisir et de l’activité physique, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur Autre intervenant à confirmer

15 h 45 à 16 h : Synthèse de la journée et perspectives de recherche