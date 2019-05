The landscape of movement / landscapes in movement

Summary

Lesjournées d'échange - Paysages du mouvement / paysages en mouvement, qui auront lieu à Montréal (Québec) les 25 et 26 octobre prochain se veulent un moment de réflexion partagée entre chercheur·e·s universitaires, praticien·ne·s du patrimoine et intervenant·e·s du milieu pour discuter d'une composante fondamentale du paysage, les chemins anciens et les voies navigables historiques. La rencontre, organisée par un consortium de centres de recherche universitaire (Laboratoire d'histoire et du patrimoine de Montréal, Centre interuniversitaire d'études québécoises) et d'organismes du milieu (Association québécoise du patrimoine industriel, Fédération Histoire Québec), constituera un moment unique de disucssion sur une dimension inexplorée du patrimoine.