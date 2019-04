Announcement

Présentation

Le projet de recherche « Preuve », a débuté en novembre 2015, et est financé par le Conseil régional des Hauts de France ainsi que le FEDER. Celui-ci regroupe plusieurs chercheur(e)s issu(e)s de trois laboratoires de sciences humaines et sociales, le CAREF (EA 4697), le CHSSC (EA4289) et le CREHS (EA 4027). Il vise à comprendre les spécificités éducatives de la Picardie, aujourd’hui partie intégrante des Hauts de France. Le territoire picard se distingue en effet nettement, et ce depuis plusieurs décennies, du reste de la France métropolitaine (taux de diplômes, choix de filières, accès à l’enseignement supérieur). Le projet « Preuve » fait résolument le choix d’une approche interdisciplinaire (sciences de l’éducation, histoire, STAPS, méthodes quantitatives et qualitatives) pour comprendre et étudier cette spécificité.

La journée de restitution du projet de recherche ""Preuve", financé par le Conseil régional des Hauts-de-France, vise à présenter au public ses résultats. Organisée par les chercheur(e)s impliqué(e)s dans le projet, elle s'organise autour de trois axes thématiques: historique, représentation et autoreprésentation des acteurs éducatifs, territorial.

Pour toute question ou demande de précision: ismail.ferhat@u-picardie.fr

Inscription

Accès à la journée de restitution et inscription repas (sous réserve de disponibilité) sur inscription préalable avant le 27 mai, auprès d’Ismail Ferhat (ismail.ferhat@u-picardie.fr).

Partenaires de la journée

Conseil régional des Hauts de France,

Université de Picardie,

ESPE de l’Académie d’Amiens,

Laboratoire CAREF.

Programme

Accueil des participants au Logis du Roy à partir de 8h45.

9h15-Ouverture des partenaires et introduction

10h- Axe 1- Histoire et trajectoires

Présidence : Claude Lelièvre, Université Paris-Descartes

Jean-François Condette, Maryse Cuvillier et Bruno Poucet : « L'éducation en Picardie - état des lieux, 1854-1964. »

Julien Cahon (20 mn) : « Ce que la guerre a fait à l'école en Picardie, 1870-1945. »

11h20- 11h-30 : pause

11h-30- Table ronde des acteurs et échanges

Repas : 12h30-14h.

14h-Axe 2- Images et représentations

Présidence : Antoine Kattar, UPJV

Lucie Mougenot et Alain Maillard : " La Picardie : Construction d'une image dans le champ littéraire et touristique ».

Julien Moniotte, Lucie Mougenot et Thomas Venet : « Le sentiment d'efficacité des acteurs de l'École en Picardie ».

15h30-15h40 : pause

15h40-Axe 3- Quelles logiques territoriales ?

Présidence : Hervé Crespy, Conseil régional des Hauts de France

Arnaud Desvignes et Thomas Venet : « Hétérogénéité territoriale et performances scolaires dans l'académie d'Amiens. »

Ismail Ferhat : « 'Bouger' (ou pas) comme remède : Quelles politiques de mobilité éducative des élèves et jeunes du Conseil régional de Picardie (1982-2015) ? »

17h45-17h55- Conclusion de la journée