Summary

Le sixième séminaire du programme de recherche HEnsA20 (Histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle) se déroulera le jeudi 23 mai et le vendredi 24 mai 2029, à l'École nationale supérieure d'architecture Normandie. Des communications seront consacrées au thème national, intitulé « Socio-histoire de l’enseignement de l’architecture : élèves, étudiants et étudiantes ; patrons, enseignants et enseignantes », ainsi qu'à des communications relatives à l'histoire de l'enseignement de l'architecture à Rouen.