Pensées secrètes des académiciens : Fontenelle et ses confrères

Colloque international organisé par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, la Bibliothèque Mazarine, le CELLF (Centre d’étude de la langue et des littératures françaises / Sorbonne Université) et La Lettre clandestine, avec le soutien de l’Institut de France.

Argumentaire

La Bibliothèque Mazarine, au sein même du Palais de l’Institut, siège des Académies, conserve un exceptionnel ensemble de volumes manuscrits, datant pour la plupart du XVIIIe siècle, qui reflètent un courant de pensée érudit, critique et intellectuellement subversif. Les recherches des dernières décennies ont montré que beaucoup de ces manuscrits, philosophiques et clandestins, ont des liens avec le milieu des Académies, Académie française, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Académie des Sciences. Ils sont presque tous anonymes, mais on les a souvent attribués à des académiciens, tels que Fontenelle (1657-1757, Ac.française 1691, Ac. des Sciences 1697), l’abbé Jean Terrasson (1670-1750, Ac. des Sciences 1707, Ac. française 1732), Jean-Baptiste de Mirabaud (1675-1760, Ac. française 1726, secrétaire perpétuel 1742), Nicolas Boindin (1676-1751, Ac. des Inscriptions 1706), Nicolas Fréret (1688-1749, Ac. des Inscriptions 1714, secrétaire perpétuel 1742), Jean Lévesque de Burigny (1692-1785, Ac. des Inscriptions 1756), Voltaire (1694-1778, Ac. française 1746). On en attribue aussi à certains de leurs amis comme le comte de Boulainvilliers (1658-1722) ou Dumarsais (1676-1756). Dans ce contexte d’autres personnages sont évoqués : Camille Falconet (1671-1762, Ac. des Inscriptions 1716), Duc de Noailles (1678-1766), Dortous de Mairan (1678-1771, Ac. des Sciences 1719, Ac. française 1743), Louis-Jean Lévesque de Pouilly (1691-1750, Ac. des Inscriptions 1722), Jean-René de Longueil marquis de Maisons (1699-1731, membre honoraire de l’Académie des sciences en 1728), Charles Pinot-Duclos (1704-1772, Ac. des Inscriptions 1738, Ac. française1747).

Les travaux du colloque pourront s’appuyer sur un vaste travail collectif, fruit d’une collaboration internationale, l’Inventaire des manuscrits philosophiques clandestins de la Bibliothèque Mazarine (IMPC) qui présente une analyse détaillée de toutes ces copies manuscrites en y joignant l’ensemble des informations et des rapprochements qu’elles appellent. Cet Inventaire est disponible depuis mai 2017 sur le site de la Mazarine : http://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/impc. Depuis juillet 2017, la base Philosophie Cl@ndestine donne par ailleurs accès à la liste des manuscrits philosophiques clandestins de toutes les bibliothèques mise à jour à partir de la liste publiée par Miguel Benítez (La Cara oculta de las Luces, 2003).

Ce colloque a l’ambition de faire le point sur les relations des milieux académiques, au XVIIIe siècle, avec la pensée libre et hétérodoxe que véhiculent les manuscrits philosophiques clandestins. On peut penser que, parallèlement à leurs activités intellectuelles publiques dans le domaine des sciences, de l’érudition et des Belles Lettres, une partie des académiciens et de leurs amis poursuivait des échanges confidentiels sur des questions philosophiques et religieuses, échanges auxquels ils ne souhaitaient, ou ne pouvaient pas donner un caractère public. C’est sur cette vie intellectuelle double que le colloque veut attirer l’attention. Il s’agira, autour des collections de la Bibliothèque Mazarine (manuscrits et imprimés), de mettre en évidence l’existence d’un groupe discret d’hommes de grande culture au sein des Académies de la fin du règne de Louis XIV à l’avènement de Louis XVI. Ce qui les rapproche, c’est une même inspiration critique fondée sur l’esprit d’examen, le refus des préjugés, le goût de l’érudition. Cette inspiration se double d’un souci de discrétion qui participe d’une attitude contemporaine attachée à la clandestinité intellectuelle.

Le cas de Fontenelle étant à la fois représentatif et particulier en raison de l’abondance de ses écrits et du rôle qu’il a joué tant à l’Académie des Sciences qu’à l’Académie française, une journée entière lui sera consacrée, le samedi 29 juin.

Programme

Paris, Institut de France & Bibliothèque Mazarine, 27-28 juin ; Sorbonne, 29 juin 2019

Jeudi 27 juin

3 MAZARINE , Auditorium André & Liliane Bettencourt (3 rue Mazarine, 75006 Paris)

9h00-9h30 : Accueil des participants

9h30-9h45 : Mot de bienvenue, par Christophe MARTIN (CELLF, Sorbonne Université), & Yann SORDET, directeur de la Bibliothèque Mazarine

9h45 : Ouverture du colloque, par M. Xavier DARCOS, de l’Académie française, chancelier de l'Institut de France

Session 1 : CULTURE ACADÉMIQUE

Présidence : Jean DAGEN

10h00 : Introduction générale : Discours académique et pensée clandestine. Geneviève ARTIGAS-MENANT (Université Paris-Est Créteil ; CELLF)

(Université Paris-Est Créteil ; CELLF) 10h30 : Lectures secrètes des académiciens et autres amateurs. François MOUREAU (Sorbonne Université)

11h00 : Discussion & pause

11h30 : Académiciens et censeurs. Quels liens entre l’activité censoriale et la culture clandestine ? Laurence MACÉ (Université de Rouen, CÉRÉdI)

(Université de Rouen, CÉRÉdI) 12h00 : L'Académie royale des Sciences, tribune officielle de la pensée clandestine. Maria Susana SEGUIN (Université Paul-Valéry Montpellier ; IHRIM)

12h30 : Discussion

13h00 – 14h30 : Pause

Session 2 : PERSONNAGES

Présidence : François MOUREAU

14h30 : Louis-Jean Lévesque de Pouilly, “un vrai philosophe qui a le cœur tendre ”. Françoise GEVREY (Université de Reims Champagne-Ardenne)

(Université de Reims Champagne-Ardenne) 15h00 : Jean Terrasson : la double vie intellectuelle d’un académicien. Antonella DEL PRETE (Università degli Studi della Tuscia, Viterbo)

15h30 : Discussion et pause

16h00 : Pensées (pas trop) secrètes de Nicolas Fréret sur la religion. Laura NICOLÌ (Lichtenberg-Kolleg, Göttingen)

(Lichtenberg-Kolleg, Göttingen) 16h30 : Rêveries politiques d’un académicien déchu : les indiscrétions concertées de l’abbé de Saint-Pierre. Carole DORNIER (Université de Caen)

17h00 : Discussion

18h30 : Inauguration de l’exposition Pensées secrètes des académiciens : Fontenelle et ses confrères (Bibliothèque Mazarine, 28 juin-28 septembre 2019)

Vendredi 28 juin

INSTITUT DE FRANCE , salle des séances (23 quai de Conti, 75006 Paris)

9h00 : Accueil

9h15 : Ouverture de la session et présidence, par M. Michel ZINK, de l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Session 3 : HARDIESSES PHILOSOPHIQUES

9h30 : Lévesque de Pouilly : une démonstration de l’existence de Dieu par l’éternité du monde. Miguel BENÍTEZ (Universidad de Sevilla)

(Universidad de Sevilla) 10h00 : Antisémitisme ou judéophobie clandestine ? Le cas des "Opinions des anciens sur les juifs". Gianni PAGANINI (Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ; Collegium de Lyon ; Institut d'études avancées de Paris)

(Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ; Collegium de Lyon ; Institut d'études avancées de Paris) 10h30 : La "Lettre sur Locke", manuscrit clandestin. Antony MCKENNA (Université Jean Monnet, Saint-Étienne ; IHRIM) & Gianluca MORI (Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”)

11h00 : Discussion et pause

Présidence : Catherine VOLPILHAC-AUGER

11h30 : Le secret des académiciens dévoilé : fictions et rêves de testament philosophique. Alain Sandrier (Université de Caen)

(Université de Caen) 12h00 : Le jeune Montesquieu et l’Académie de Bordeaux : érudition, naturalisme et tentations radicales. Lorenzo BIANCHI (Università degli Studi di Napoli "L’ Orientale")

12h30 : Discussion

13h00 – 14h30 : Pause

Session 4 : TÉMOINS

3 MAZARINE , Auditorium André & Liliane Bettencourt (3 rue Mazarine, 75006 Paris)

Présidence : Gianni PAGANINI

14h30 : Sous le regard des Jésuites : Dumarsais, Helvétius et Buffon vus par le Journal de Trévoux. Christian ALBERTAN (Université polytechnique des Hauts-de-France)

15h00 : Les arrière-pensées des académiciens d’Église : le cas de Louis Racine et celui du cardinal de Bernis. Sylvain MENANT (Sorbonne Université)

15h30 : Discussion et pause

Présidence : Carole DORNIER

16h00 : L’académicien Trublet témoin de la vie intellectuelle de son temps : sa correspondance avec Luigi Lorenzi. Ruggero SCIUTO (Oxford University, Hertford College ; Voltaire Foundation)

16h30 : Naigeon, clandestinité et secrets divulgués. Mario COSENZA (Università degli Studi di Napoli "Federico II")

17h00 : Discussion

Samedi 29 juin

SORBONNE, Salle des Actes (1, rue Victor Cousin, 75005 Paris)

Session 6 : FONTENELLE

Présidence : Yann SORDET

9h30 : Accueil

10h00 : De la nécessité du secret : selon Fontenelle ou Voltaire. Jean DAGEN (Sorbonne Université)

(Sorbonne Université) 10h30 : L’Histoire des Ajaoiens de Fontenelle, fable radicale, subversive et secrète. Claudine POULOUIN (Université de Rouen)

11h00 : Discussion et Pause

Présidence : Christophe MARTIN

11h30 : Eléments de la géométrie du clandestin : Fontenelle, Euler, Kantemir. Tatiana SMOLIAROVA (university of Toronto)

(university of Toronto) 12h00 : Fontenelle et Emilie Du Châtelet : vulgarisateurs ou philosophes médiateurs ? Eszter KOVACS (Université Eötvös Loránd (ELTE), Budapest ; Université Catholique Péter Pázmány (PPKE), Budapest)

12h30 : Discussion

13h00 – 14h30 : Pause

Présidence : Claudine POULOUIN

14h30 : Montesquieu et Fontenelle : conversations à une voix. Catherine VOLPILHAC-AUGER (ENS de Lyon ; IHRIM)

(ENS de Lyon ; IHRIM) 15h00 : Fontenelle et Maubec, la médecine des clandestins. Paolo QUINTILI (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata")

(Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") 15h30 : Que reste-t-il de Fontenelle en 1900 ? Retour sur un concours académique. Stéphane ZÉKIAN (IHRIM)

16h00 : Discussion

16h30 : Conclusions. Pierre-François MOREAU

