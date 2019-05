La reflexión se extiende al quehacer de los historiadores. La valoración de la calidad y la significación histórica de una obra puede verse condicionada por hechos azarosos como su mera conservación, las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos, su accesibilidad, su pertenencia a determinados museos o la facilidad de conseguir reproducciones fotográficas. Pero cuentan sobre todo la opinión de los especialistas, la inclusión en textos de referencia y el acomodo a los méritos destacados por las corrientes historiográficas. También, por qué no reconocerlo, las estructuras de conocimiento que irreflexivamente tienden, por ejemplo, a preferir lo novedoso y lo culminante (en un territorio, en un estilo, en un género) frente a lo calificado como pre- (por incompleto) o tardo- (por crepuscular), o lo razonable a lo incomprendido. La repercusión de modas entre historiadores, el impacto de publicaciones reputadas, el recelo ante terrenos percibidos como pantanosos (¿cabría calificar así “lo” mozárabe, “lo” mudéjar, etc.?) o, simplemente, la oportunidad de un centenario, son otros tantos factores que canalizan la atención de los estudiosos y repercuten en el canon.

To cite this announcement

« Rethinking the Canon: Models, Categories and Prestige in Spanish Mediaeval Art », Call for papers, Calenda, Published on Friday, May 10, 2019, https://calenda.org/612485