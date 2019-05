Black presence in Early Modern France

Announcement

Argumentaire

L’objectif de ce numéro est ainsi de mettre en avant des études s’intéressant à des angles morts de la recherche sur la présence des Afro-descendants en France. Les lacunes sur cette question sont en effet de plusieurs ordres, qui sont autant de propositions de recherche – non exhaustives – pour ce numéro.

L’étude de la présence des minorités noires dans un contexte rural est un premier impensé de la recherche : l’histoire des populations noires en France reste ainsi largement une histoire urbaine, concentrée sur des villes-clefs dans le développement du royaume de France (Paris, Nantes, Bordeaux). La présence des minorités noires en métropole ne s’est pourtant pas limitée à ces villes qui ont souvent été le point de départ pour l’installation dans l’arrière-pays. Il s’agit dès lors de montrer les spécificités et les ressorts de cette confrontation des Afro-descendants avec les campagnes françaises.

L’histoire des Afro-descendants en métropole est par ailleurs effectuée à partir des mêmes biais de sources puisque ce sont souvent les archives des maîtres qui permettent de construire, en miroir, une histoire de leurs esclaves et de leurs domestiques de couleur. La mobilisation de nouvelles sources d’archives paraît donc essentielle afin d’approfondir la connaissance de certains groupes sociaux jusque-là peu étudiés. La question des moyens d’émancipation des libres de couleur, qu’ils soient des affranchis exerçant une activité indépendante ou des riches femmes créoles résidant en métropole, mériterait ainsi de plus amples investigations.

Enfin, les contributeurs sont invités à considérer la question de la présence noire en France dans une temporalité large : s’il ne s’agit pas d’oublier le XVIIIe siècle, qui reste bien évidemment central au vu de son importance et de l’axe de recherche de la revue Lumière, des incursions dans le XVIIe siècle sont ainsi tout à fait acceptées, afin de mieux comprendre l’ancienneté de ce phénomène. De la même façon, la Révolution et l’Empire rentrent dans le champ de ce numéro de revue, alors que ces décennies ont été décisives dans l’évolution des modalités d’arrivées des Afro-descendants en métropole et dans leur processus d’émancipation politique.

Modalités d’envoi des propositions

Les propositions d’articles, d’une longueur maximale de 500 mots, sont à soumettre

avant le 15 juillet 2019

à l’adresse suivante : julie.duprat@enc-sorbonne.fr

Les articles retenus seront à rendre avant le 15 décembre 2019. Ils pourront être rédigés en français ou en anglais et ne devront pas dépasser 35.000 signes (espaces compris). Ils devront être accompagnés d’un court résumé en français et en anglais et de cinq mots clefs dans les deux langues.

Comité scientifique