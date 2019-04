Announcement

Apresentação

A Arquitetura constitui uma das atividades mais definidora e determinante da história e identidade de uma cidade. Esta realidade é particularmente evidente em Lisboa, no século XIX e na primeira metade do século XX, que apresentam uma extraordinária variedade de estilos arquitetónicos, justificando a ampla divulgação dos projetos, edifícios e de alguns dos arquitetos que a marcam de forma mais significativa.

Em dez seminários comunicam-se e interpretam-se projetos muito diferenciados e relevantes no município de Lisboa, no período mencionado, que, no seu todo, contribuem decisivamente para uma melhor compreensão da Arquitetura em Portugal.

Deste modo, o 2.º curso livre ARQUITETOS DE LISBOA, a realizar no Centro de Informação Urbana de Lisboa, entre 2 de maio e 5 de junho de 2019, tem como principais objetivos apresentar um itinerário pelas construções mais icónicas de Lisboa, entre os anos 20 do século XIX e os anos 50 do século XX, e, sobretudo, promover a aproximação dos cidadãos à Arquitetura da cidade e aprofundar o conhecimento das obras mais emblemáticas dos referidos arquitetos.

Coordenação científica

Paulo Batista (CIDEHUS.UE - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora)

Programa

Das 17h30 às 19h30, Centro de Informação Urbana de Lisboa

Sessão I: 2 de maio (quinta-feira)

Malaquias Ferreira Leal (1787-1859), Alexandre Arménio Tojal (IHA/FCSH - Instituto de História da Arte/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa)

(1787-1859), Alexandre Arménio Tojal (IHA/FCSH - Instituto de História da Arte/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa) Pierre-Joseph Pezerat (1801-1872), Rui Paixão (Município de Lisboa)

Sessão II: 9 de maio (quinta-feira)

Parente da Silva (1836-1901), Salete Salvado (Grupo Amigos de Lisboa)

(1836-1901), Salete Salvado (Grupo Amigos de Lisboa) José Luís Monteiro (1848-1942), Paulo Batista (CIDEHUS.UÉ)

Sessão III: 15 de maio (quarta-feira)

Ressano Garcia (1847-1911), Ana Barata (Fundação Calouste Gulbenkian)

(1847-1911), Ana Barata (Fundação Calouste Gulbenkian) Ventura Terra (1866-1919), Júlia Varela (CHAIA.UÉ)

Sessão IV: 23 de maio (quinta-feira)

Norte Júnior (1878-1962), Sofia Fernandes (FA-UL/CIAUD-UL - Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa - Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design)

(1878-1962), Sofia Fernandes (FA-UL/CIAUD-UL - Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa - Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design) Raul Lino (1879-1974), José Baganha (INTBAU-Portugal - International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism - Portugal)

Sessão V: 30 de maio (quinta-feira)

Pardal Monteiro (1897-1957), João Pardal Monteiro (FA-UL/CIAUD-UL - Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa - Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design)

(1897-1957), João Pardal Monteiro (FA-UL/CIAUD-UL - Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa - Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design) Cottinelli Telmo (1897-1948), João Paulo Martins (FA-UL/CIAUD-UL - Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa - Centro de investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design)

Sessão VI: 5 de junho (quarta-feira)