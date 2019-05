IIIe symposium de la revue « Regards croisés »

Summary

Le IIIe symposium de la revue franco-allemande d'histoire de l'art et d'esthétique Regards croisés reviendra sur les dossiers thématiques de ses deux derniers numéros et présentera son numéro à venir en proposant des prolongements inédits. Pour évoquer le n°7 (2017 / Max Imdahl), Pascal Rousseau dialoguera sur sa découverte et son usage des travaux de Max Imdahl. Pour le n°8 (2018 / Critique d'art/Kunstkritik), une table ronde interrogera les liens de la critique d'art avec ses supports de publication. Pour le n°9 à paraître en 2019, dont le dossier sera consacré à André Leroi-Gourhan et le projet croisé à un entretien avec les commissaires de l'exposition « Préhistoire. Une énigme moderne » au Centre Pompidou (8 mai-16 septembre 2019), Hélène Ivanoff reviendra sur son expérience de commissaire et de visiteuse d'exposition entre l'Allemagne et la France.