Announcement

Colloque du GIS Sociabilités / Sociability 23-24 mai 2019

Université de Bretagne Occidentale, UBO BREST

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Victor Segalen

Salles B001, C219, C206

Programme

Jeudi 23 mai

8:30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / REGISTRATION (B001)

9:00 MOT D’ACCUEIL / WELCOME ADDRESS

Mohamed SAKI, directeur de l’UFR Lettres et Sciences Humaines Victor Segalen

Alain KERHERVÉ, directeur du laboratoire HCTI

Annick COSSIC, directrice du GIS Sociabilités / Sociability

9:15 - 10:15 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE / KEYNOTE LECTURE (B001)

Monique ELEB (Ecole Nationale d’Architecture Paris-Malaquais) :

Evolutions des sociabilités et transformations des espaces domestiques, au XVIIIe siècle

Présidente de séance / Chair : Annick COSSIC (UBO Brest)

10:15 -11:15 SESSION PLÉNIÈRE / PLENARY SESSION A - THE CONCEPTUAL INTERACTION OF SOCIABILITY AND SPACE (B001)

Présidente de séance / Chair : Annick COSSIC (UBO Brest)

Roger BAUTIER (Université Paris 13) : La production de l’opinion publique dans un nouvel espace de sociabilité

(Université Paris 13) : La production de l’opinion publique dans un nouvel espace de sociabilité Iago RAMOS (University of Salamanca, Spain) : The Dialogue with the Public Mind in ‘On the Social Contract’

11:15 -11:30 Pause café / Coffee break

11:30 – 13:00 SÉANCE / PANEL SESSION 1 - CONNECTING AND DISCONNECTING PEOPLE

Atelier / Panel 1 - Fraternal Practices, Political and Intellectual Networks (B001)

Président de séance / Chair : Éric FRANCALANZA (UBO Brest)

Pierre-Yves BEAUREPAIRE-HERNANDEZ (Université de Nice Sophia Antipolis / IUF) : La sociabilité maçonnique hors du temple XVIIIe-XIXe siècles

(Université de Nice Sophia Antipolis / IUF) : La sociabilité maçonnique hors du temple XVIIIe-XIXe siècles Thomas FRESSIN (Université de Nice Sophia Antipolis) : Des espaces de sociabilité méconnus à Lyon: les chevaliers des nobles jeux de l'arc et de l'arquebuse de la ville de Lyon (1738-1790)

(Université de Nice Sophia Antipolis) : Des espaces de sociabilité méconnus à Lyon: les chevaliers des nobles jeux de l'arc et de l'arquebuse de la ville de Lyon (1738-1790) Thomas ARCHAMBAUT (University of Glasgow/Sorbonne Université) : Sociétés savantes, réseaux jacobites et sociabilités littéraires : le rôle de la Highland Society of London dans la réception d’Ossian en Europe

Atelier / Panel 2 - Academic Sociability in Space and Time (C219)

Présidente de séance / Chair : Marie-Madeleine MARTINET (Sorbonne Université)

Léa RENUCCI (EHESS, Paris) : L’espace social de l’Académie d’Arcadie au dix-huitième siècle

(EHESS, Paris) : L’espace social de l’Académie d’Arcadie au dix-huitième siècle Massimo SCANDOLA (Université de Tours) : Espaces de sociabilité urbaine et identité linguistique : l’Académie des Transformati à Milan au XVIIIe siècle

(Université de Tours) : Espaces de sociabilité urbaine et identité linguistique : l’Académie des Transformati à Milan au XVIIIe siècle Laure-Eve de SWAEF (Université Libre de Bruxelles, Belgium) : Un pont entre les siècles : l’exemple des académies privées du XVIIe siècle pour la compréhension des nouveaux défis libertaires posés par les réseaux sociaux

Atelier / Panel 3 - Construction of Networks: Spaces of Debate and Tension (C206)

Président de séance / Chair : Thierry RENTET (Université Paris 13)

Pierrick POURCHASSE (UBO Brest) : Les Huguenots dans les ports du Nord au XVIIIe siècle : Insertion sociale et construction de réseaux

(UBO Brest) : Les Huguenots dans les ports du Nord au XVIIIe siècle : Insertion sociale et construction de réseaux Pierre LABRUNE (Sorbonne Université) : “Polemic divinity”: Methodism, Anglican Orthodoxy and Sociability, 1739-1760

(Sorbonne Université) : “Polemic divinity”: Methodism, Anglican Orthodoxy and Sociability, 1739-1760 Benjamin PINHAS (ENS Ulm, Paris) : La sociabilité intellectuelle à l’épreuve de la crise de l’absolutisme éclairé : l’exemple la Mittwochsgesellschaft berlinoise (1783-1798)

13.00 – 14:15 DÉJEUNER / LUNCH

14:15 – 16:15 SÉANCE / PANEL SESSION 2 - SOCIABILITY AND SPATIAL DIFFERENTIATION

Atelier / Panel 4 - Mapping Sociable Spaces and Networks (B001)

Président de séance / Chair : Mark PHILP (University of Warwick, UK)

Marie-Madeleine MARTINET (Sorbonne Université) : Eighteenth-Century Visuality and the Ambiguous Spaces of Sociability

(Sorbonne Université) : Eighteenth-Century Visuality and the Ambiguous Spaces of Sociability Mathieu PERRON (UQTR, Québec) : Cartographier l’émergence d’espaces semi-publics dans la Province de Québec et au Bas-Canada (1764-1841)

(UQTR, Québec) : Cartographier l’émergence d’espaces semi-publics dans la Province de Québec et au Bas-Canada (1764-1841) Stéphane ROY (Carleton University, Canada) : Annonces de gravures et réseaux de sociabilité en France autour de 1800

(Carleton University, Canada) : Annonces de gravures et réseaux de sociabilité en France autour de 1800 Mariusz KACZKA (European University Institute, Italy) : Sociability in the Diplomatic Milieu of Istanbul in the Eighteenth Century

Atelier / Panel 5 - Cultural Transfers in the Imperial World (C219)

Président de séance / Chair : Pierre-Yves BEAUREPAIRE (Université de Nice Sophia Antipolis / IUF)

Simon DESCHAMPS (Université Toulouse Jean-Jaurès) : The Vernacularization of Masonic Lodges in British India

(Université Toulouse Jean-Jaurès) : The Vernacularization of Masonic Lodges in British India Laurence MACHET (Université Bordeaux Montaigne) : Une sociabilité à la marge? Voyage et exploration dans la wilderness américaine au 18ème siècle

(Université Bordeaux Montaigne) : Une sociabilité à la marge? Voyage et exploration dans la wilderness américaine au 18ème siècle Fabiola OBAME (UBO Brest) : Lecture d’une colonie comme espace de sociabilité : le cas de la Nouvelle-Zélande aux XVIIIème et XIXème siècles

(UBO Brest) : Lecture d’une colonie comme espace de sociabilité : le cas de la Nouvelle-Zélande aux XVIIIème et XIXème siècles Edward JONES-CORREDERA (University of Cambridge, UK) : Early Eighteenth-Century European Spaces of Knowledge Exchange in the Spanish Empire

Atelier / Panel 6 - Social Class, Labour and Educational Practices (C206)

Président de séance / Chair : Pierrick POURCHASSE (UBO Brest)

Michèle COHEN (UCL Institute of Education, UK) : Schools as Spaces for Sociability in Eighteenth-Century England

(UCL Institute of Education, UK) : Schools as Spaces for Sociability in Eighteenth-Century England Katie ASKE (UK) : Making Friends with Fairies: Social Spaces in Eighteenth-Century Fairytales

(UK) : Making Friends with Fairies: Social Spaces in Eighteenth-Century Fairytales Fabienne MOINE (Université Paris-Est Créteil) : Poésie ouvrière, pratiques de sociabilité et paternalisme à l’époque victorienne

(Université Paris-Est Créteil) : Poésie ouvrière, pratiques de sociabilité et paternalisme à l’époque victorienne Isabelle GUEGAN (UBO Brest) : Les travaux des champs vus par les folkloristes ou lexicographes : un espace de sociabilité pour les paysans bas-Bretons (fin XVIIIe-début XIXe siècles)

16:15 - 16:30 Pause café / Coffee break

16:30 – 18:30 SÉANCE / PANEL SESSION 3 - SOCIABLE IDENTITIES AND THE (IM-)MATERIALITY OF SOCIABLE SPACES

Atelier / Panel 7 - Sociable Interactions in High Society: Public/Domestic Spaces (C206)

Présidente de séance / Chair : Michèle COHEN (UCL Institute of Education, UK)

Aurélie CHATENET-CALYSTE (Université Rennes 2, UHB) : Les sociabilités féminines à la cour de France au milieu du XVIIIe siècle : le cas de l’entourage de Marie Leszczynska

(Université Rennes 2, UHB) : Les sociabilités féminines à la cour de France au milieu du XVIIIe siècle : le cas de l’entourage de Marie Leszczynska Mascha HANSEN (Greifswald Universität, Germany) : Breakfast at Frogmore: Women, Property, and Sociability

(Greifswald Universität, Germany) : Breakfast at Frogmore: Women, Property, and Sociability Sihem KCHAOU (Université de la Manouba, Tunisie) : La sociabilité aristocratique dans l'espace domestique (France-XVIIIe siècle)

(Université de la Manouba, Tunisie) : La sociabilité aristocratique dans l'espace domestique (France-XVIIIe siècle) Asma GUEZMIR (Université de Tunis) : Harem/Salon/Place publique. De la sociabilité aristocratique au militantisme féministe dans l’Égypte du début du XXe siècle

Atelier / Panel 8 - Sociable Practices and Material Culture (C219)

Président de séance / Chair : Emrys JONES (King’s College London, UK)

Vanessa ALAYRAC-FIELDIN G (Université de Lille 3) : “A short recess from Talk and Tea”: The Sociable Geography of Taking Snuff in the Eighteenth Century

G (Université de Lille 3) : “A short recess from Talk and Tea”: The Sociable Geography of Taking Snuff in the Eighteenth Century Michael NORTH (Greifswald Universität, Germany) : Material Culture and Sociability in the Global Dutch World

(Greifswald Universität, Germany) : Material Culture and Sociability in the Global Dutch World Kevin LE DOUDIC (UBS Lorient) : The Spaces of Sociability of the French in Pondicherry in the Eighteenth Century. Material Culture as a Structuring Vector of a Social Group

Atelier / Panel 9 - Subversive Sociability in Romantic Context (B001)

Présidente de séance / Chair : Kimberley PAGE-JONES (UBO Brest)

Mark PHILP (University of Warwick, UK) : Patterns of Sociability in London 1780-1820: Radical Aspirations and Unconventional Practices

(University of Warwick, UK) : Patterns of Sociability in London 1780-1820: Radical Aspirations and Unconventional Practices Anne Verjus (CNRS, ENS Lyon) : « Une sociabilité amoureuse non patriarcale » : l’utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840)

(CNRS, ENS Lyon) : « Une sociabilité amoureuse non patriarcale » : l’utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840) Isabelle LE PAPE (BNF, Paris) : Le romantisme britannique : Un espace imaginaire ? Fascination, hybridation et détournement

(BNF, Paris) : Le romantisme britannique : Un espace imaginaire ? Fascination, hybridation et détournement Sebastian DOMSCH (Greifswald Universität, Germany) : The (Un)Sociable Spaces of Criticism: From the Cave of Spleen to “A Society of Gentlemen”

20:00 DÎNER / DINNER

Vendrdi 24 Mai

9:00-10:00 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE / KEYNOTE LECTURE (B001)

Miles OGBORN (Queen Mary University London, UK) : Caribbean Slavery, Political Speech and ‘Sociable Spaces’

Président de séance / Chair : Brian COWAN (McGill University, Québec)

10:00 – 11:00 SÉANCE PLÉNIÈRE / PLENARY SESSION B - LEISURE AND THE CULTURAL DIMENSION OF SOCIABLE SPACES (B001)

Président de séance / Chair : Brian COWAN (McGill University, Québec)

Alain MONTANDON (IUF) : Des promenades

(IUF) : Des promenades Laurent TURCOT (UQTR, Québec) : Quand la sociabilité s’impose: les lieux de loisirs

11:00 – 11:15 Pause café / Coffee break

11:15 – 12:45 SÉANCE / PANEL SESSION 4 – THE REINVENTION OF SOCIABLE SPACE

Atelier / Panel 10 - Spaces of Leisure (B001) Présidente de séance / Chair : Annick COSSIC (UBO Brest)

Elaine CHALUS (University of Liverpool, UK) : Spaces of Sociability: Fashionable Society in Brighton c.1825–1835

(University of Liverpool, UK) : Spaces of Sociability: Fashionable Society in Brighton c.1825–1835 Karl WOOD (Kazimierz Wielki University, Poland) : The Spa as Sociable Space: A Comparative View of Baden-Baden and Saratoga Springs

(Kazimierz Wielki University, Poland) : The Spa as Sociable Space: A Comparative View of Baden-Baden and Saratoga Springs Tymon ADAMCZEWSKI (Kazimierz Wielki University, Poland) : Forking Paths: Experiencing (im)Materiality of Gardens as Social Spaces

Atelier / Panel 11 - Epistolary Sociability in Britain and Beyond (C219)

Président de séance / Chair : Alain KERHERVÉ (UBO Brest)

Marianne CHARRIER-VOZEL (Université de Rennes 1, UHB) : Les espaces de sociabilité franco-britannique dans les lettres d’H. Walpole à ses amis anglais

(Université de Rennes 1, UHB) : Les espaces de sociabilité franco-britannique dans les lettres d’H. Walpole à ses amis anglais Mathilde CHOLLET (Le Mans Université) : Le cercle et la lettre, espaces de sociabilité des femmes de colons à Saint-Domingue

(Le Mans Université) : Le cercle et la lettre, espaces de sociabilité des femmes de colons à Saint-Domingue Roxane SIFFER CLAVIER (UBO Brest) : L’examen des ego-documents durant la guerre de Sept-Ans. Tisser des liens interpersonnels, entretenir les réseaux de sociabilité religieux, marchands, culturels et philosophiques entre les colonies et la métropole française

Atelier/ Panel 12 - Reinterpreting and Reimagining Spaces (C206)

Président de séance / Chair : Sebastian DOMSCH (Greifswald Universität, Germany)

Hiroki UENO (Rissho University/Hitotsubashi University, Tokyo, Japan) : From Sociality to Sociability: Scottish Social Philosophy in the Post-Republican Public Sphere

(Rissho University/Hitotsubashi University, Tokyo, Japan) : From Sociality to Sociability: Scottish Social Philosophy in the Post-Republican Public Sphere Antoinette NORT (Sorbonne Université) : L’ « Édifice destiné aux récréations », lieu de sociabilité inédit de la ville idéale de Chaux de Claude-Nicolas Ledoux

(Sorbonne Université) : L’ « Édifice destiné aux récréations », lieu de sociabilité inédit de la ville idéale de Chaux de Claude-Nicolas Ledoux Camilla MURGIA (Université de Lausanne, Suisse) : Imagery, Fiction, or Stage? Theatrical Performances as Places of Sociability in Paris under the Restoration

12:45 – 14:00 DÉJEUNER / LUNCH

14:00 – 15:30 SÉANCE PLÉNIÈRE / PLENARY SESSION C - CELEBRITY IN TIME AND SPACE (B001)

Présidente de séance / Chair : Valérie CAPDEVILLE (Université Paris 13)

Brian COWAN (McGill University, Québec) : Celebrity between Oxford and London: The Curious Friendship of Joseph Addison and Henry Sacheverell

(McGill University, Québec) : Celebrity between Oxford and London: The Curious Friendship of Joseph Addison and Henry Sacheverell Giacomo LORANDI (Université de Fribourg, Suisse) : La gestation d'une célébrité médicale au XVIIIe siècle. Théodore Tronchin (1709-1781) : médecin des dames et homme de réseaux

(Université de Fribourg, Suisse) : La gestation d'une célébrité médicale au XVIIIe siècle. Théodore Tronchin (1709-1781) : médecin des dames et homme de réseaux Adrian WESOLOWSKY (University of Warsaw, Poland) : The Spatially Coherent Fame: John Howard and Celebrity Effigy in the Eighteenth Century

15:30-15:45 Pause café / Coffee break

15:45 – 17:15 SÉANCE / PANEL SESSION 5 - SOCIAL PERFORMANCE, REPRESENTATION AND TRANSGRESSION

Atelier / Panel 13 - Sociable Performance and Alternative Space (B001)

Présidente de séance / Chair : Kimberley PAGE-JONES (UBO Brest)

Sophie MESPLÈDE (Université Rennes 2, UHB): Animals in the Studio – Inter-Species Sociability and the Artistic Self

(Université Rennes 2, UHB): Animals in the Studio – Inter-Species Sociability and the Artistic Self Pamela BIANCHI (Université Savoie Mont Blanc) : Les espaces d’exposition alternatifs : du XVIIIe siècle à nos jours

(Université Savoie Mont Blanc) : Les espaces d’exposition alternatifs : du XVIIIe siècle à nos jours Maren DANIEL (University of Maryland, USA) : En quête d’un équivalent comique de « la plus saine partie de la cour »

Atelier / Panel 14 - Spaces of Representation and Comedy (C219)

Président de séance / Chair : Laurent TURCOT (UQTR, Québec)

Emrys JONES (King’s College London, UK) : The Levity of the Levee: Sociable Space and Generic Expectation

(King’s College London, UK) : The Levity of the Levee: Sociable Space and Generic Expectation Clara MANCO (Sorbonne Université/Cambridge University) : Coffee house contre taverne : d’une sociabilité l’autre

(Sorbonne Université/Cambridge University) : Coffee house contre taverne : d’une sociabilité l’autre Véronique LÉONARD-ROQUES (UBO Brest) : Versailles espace de sociabilité ? Le regard des visiteurs étrangers (1722-1790)

Atelier / Panel 15 - From Subjectivity to Transgression (C206)

Présidente de séance / Chair : Mascha HANSEN (Greifswald Universität, Germany)

Isabelle MATAMOROS (Sorbonne Université) : Subjectivités en mouvement : migrations, sociabilités et identités de genre dans l’Europe du premier XIXe siècle

Miriam SETTE (Gabriele d’Annunzio University of Chieti Pescara, Italy) : The Bethlehem Hospital and the Newgate Prison as Places of Sociability in A Tour Through the Whole Island of Great Britain and Moll Flanders by Daniel Defoe

Susanne SCHMID (Berlin Freie Universität, Germany) : Vice or Convenience? Eighteenth- and Nineteenth-Century Luxuries on Screen

17:30 – 18:00 TABLE RONDE / ROUND TABLE (Valérie CAPDEVILLE, Annick COSSIC, Brian COWAN, Kimberley PAGE-JONES) (C219)

18:00 CLÔTURE DU COLLOQUE / END OF CONFERENCE