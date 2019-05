Vivre et faire vivre le Moyen Âge

Summary

L’objectif de ce colloque interdisciplinaire que l’Ethnopôle GARAE organise en collaboration avec le LERASS (Université Paul Sabatier, Toulouse) est de questionner les nombreux usages des savoirs historiques sur la période médiévale, leurs diverses réceptions et les détournements dont ils font l’objet dans les médiévalismes contemporains. Loin d’être absolument nouvelles, les formes que revêt le Moyen Âge dans le présent doivent à l’actuelle diversification de l’offre dans les musées, les bibliothèques, les fêtes médiévales ou d’autres lieux de médiévalité, d’être au cœur des problématiques actuelles de l’histoire vivante et de la médiation culturelle. Il s’agit à l’occasion de ce colloque d’encourager, dans le sillage des heritage studies, et ce à partir d’enquêtes situées, des angles d’approche encore peu usités, tels la place faite aux femmes, le rôle assignés aux enfants, la mise en œuvre et l’usage des dispositifs participatifs, ou encore la manière dont ces Moyen Âge ressuscités animent les traces (artefacts, monuments, archives, etc.) et agissent sur leur représentation.