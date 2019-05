Summary

La rencontre a pour but un questionnement sur les liens entre problématiques politiques et religieuses d'un côté, et la production littéraire et artistique de l'autre, dans l'Europe de la Renaissance, avec une attention particulière pour notamment l‘Italie, la France et l’Espagne. La réception de ces notions dans l'historiographie et la critique littéraire, ainsi que dans l'imaginaire de la modernité sera au centre de la réflexion. Un volet important de cette manifestation consistera en un dialogue ouvert sur la formation des élites dirigeantes européennes au début de la modernité et le rôle, dans ce cadre, des noblesses et des cours.