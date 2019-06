Announcement

Présentation de la revue

Appel à contribution pour un article sur : « Migrations, environnement et société » dans le premier numéro et premier volume de la revue à comité de lecture international : « Mondia-Sciences des Sciences Humaines et Sociales MSSHS (2019)

La nouvelle revue au comité multinational, Mondia-sciences des sciences humaines et sociales MSSHS, est une revue internationale, rattachée au laboratoire de recherches pluridisciplinaire des sciences de l’homme, environnement et société (LAPLUSHES). Cet appel à contribution par un article concerne son premier numéro qui est consacré au phénomène de la migration et aux sens philosophiques, psychologiques, sociologiques, historiques ou environnementaux qui puissent interpeler la compréhension de cette dynamique, qui tourne très souvent en catastrophes.

Cette revue concerne toute étude originale dans les sciences humaines et sociales ; mais nous souhaitons recevoir également des études qui concernent l’environnement. Qu’il s’agisse d’environnement social, économique ou culturel, ou bien dans le cadre de la protection de l’environnement.

Les propositions peuvent appartenir à un seul domaine, comme elles peuvent avoir une approche pluridisciplinaire ou interdisciplinaire.

Modalités de contributions

Les propositions peuvent être rédigée en français, en anglais ou en arabe et doivent comprendre :

L’article ( 25000 signes espaces compris ; + ou – 20%)

; + ou – 20%) le nom de l’auteur ou des auteurs

une présentation succincte de l’auteur ou des auteurs (100 mots maximum)

un résumé de 300 mots maximum

Elles seront envoyées au format Word à laplushes@univ-bouira.dz et laplushes@gmail.com

avant le 15 juin 2019.

Évaluation

Les propositions de contribution seront examinées et sélectionnées par le comité de rédaction de la MSSHS au terme d’une double lecture à l’aveugle.