Regards du Mexique sur la France et les États-Unis, 1821-1950

Le colloque programmé vise à analyser les représentations des voyageurs mexicains sur l'autre monde, la France et les Etats-Unis, pays visités par d'innombrables personnalités politiques et intellectuelles, ainsi que par des témoins anonymes, depuis l'indépendance du Mexique au milieu du XXe siècle. Nous tenterons de déchiffrer ces témoignages mexicains à caractère privé et intime (épistolaires, mémoires, journaux intimes...) sans exclure les chroniques et documents publiés dans la presse sur le monde français et américain entre 1821 et 1950. Comment ces voyageurs, touristes cosmopolites, exilés politiques, artistes en herbe, diplomates ont-ils transcrit leur vision de l'Autre, français ou américain ? Qu'est-ce que les voyageurs mexicains écrivent sur les pratiques religieuses et éducatives, les traditions et les coutumes des autres qu'ils observent aux États-Unis et en France, l'admirable modernité, qu'est-ce qu'ils mémorisent sur les expériences féminines et les routines de la rue, qu'est-ce qui attire leur attention ? Le projet du Colloque "Miradas mexicanas..." n'est pas d'exalter des réalités éloignées du Mexique, mais de déchiffrer les souvenirs, les journaux et les épistolaires qui orientent la lecture de l'étranger vers la réalité nationale à partir du témoignage des expériences à l'étranger auxquelles, au cours des XIXe et XXe siècles, les principaux groupes politiques et économiques ont voulu se reconnaître.

Lunes 3 de junio

Inauguración – 9.30 – 10.00 h

Los albores de la República 10:00 – 12:00 h – Auditorio

Moderador: Ana Rosa Suárez

José Manzo, un poblano en París en busca de la modernidad artística y tecnológica (1825- 1826), Montserrat Gali Boadella , Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, UAP

, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, UAP Dos viajeros mexicanos en Francia: Lorenzo de Zavala y Joaquín Moreno abren la embajada de México en Francia, Antonio Nájera Irigoyen , Instituto Mora

, Instituto Mora Lorenzo de Zavala: observaciones de un destierro anticipado en su Viaje por los Estados Unidos. Felipe Zamora Bello , Instituto de Investigaciones Históricas, UMSH

, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSH De una Francia a otra, una perspectiva desde México, Irina Susana Valladares García, Universidad París VIII

La República frente a Estados Unidos 12: 00 – 14: 00 h – Auditorio

Moderador: Gerardo Gurza

Del boulevard imaginario a la penitenciaría. Manuel Payno en Francia y Estados Unidos, José de Jesús Arenas Ruiz , Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa Los estadunidenses ante la mirada mexicana. Diarios y memorias durante la guerra del 47, Eliud Santiago Aparicio, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa “He dejado correr mi pluma con cierta naturalidad porque sólo escribo para mis amigos”. Luis de la Rosa Oteiza y su viaje a Estados Unidos. Viajar en tiempos difíciles, Laura Suárez de la Torre , Instituto Mora

, Instituto Mora Comanches, apaches y fronterizos mexicanos. Una mirada a dos naciones originarias americanas desde el sur de la línea divisoria (1848-1872), Marcela Terrazas y Basante, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM

Francia a la vista –16. 00 – 18.00 h – Auditorio

Moderador: Guadalupe Villa

De tópicos y caricaturas: el mundo al revés y la intervención francesa, Mitin Amairani Castellanos Méndez, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

La salvación viene de Francia: los problemas mexicanos desde la visión de un monarquista en la corte de Las Tullerías, 1857-1896”, Víctor Alberto Villavicencio Navarro, Instituto Tecnológico Autónomo de México

Instituto Tecnológico Autónomo de México París en el horizonte: René Masson y Le Trait d’Union. Una mirada desde México hacia la Comuna de París, Samuel Iván García Bahena , Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM “Al fin el boulevard triunfa y me distrae”: la Francia de Federico Gamboa, de regreso a México (1893), Luz América Viveros, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM

Martes 4 de junio

París como objetivo –10. 00 – 12.00 h – Auditorio

Moderador: Héctor Zarauz

De Nueva York a París. La mirada de Ignacio Martínez Elizondo, flaner mexicano, Rosa María Talavera Aldana, Escuela Nacional Preparatoria, UNAM

Escuela Nacional Preparatoria, UNAM “Desde París”, crónicas de viaje de Carlos Díaz Dufoo en El Imparcial, Ana María Romero Valle , Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM

, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM “París a París torna con ruido de colmena”. Amado Nervo en la exposición de 1900, Vicente Quirarte , Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM

, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM “Ser mexicano y estar en París: las experiencias de Jesús Galindo y Villa, Justo Sierra y Amado Nervo”, Leonor García Millé, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Estados Unidos como modelo 12.00 – 14.00 h – Auditorio

Moderador: Carmen Collado

Matías Romero y Estados Unidos en la encrucijada de las guerras paralelas. Imágenes, diplomacia y modelos políticos, 1859-1867, Paolo Riguzz i, El Colegio de México

i, El Colegio de México Ignacio Ramírez, una perspectiva crítica y positivista-liberal sobre California y su comercio, Francisco Miguel Ortiz Delgado , Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa El viaje al futuro, un mexicano en Filadelfia, 1875, David García González , Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa El viaje a la modernidad: la Prensa Asociada en Estados Unidos, 1885, Ana Rosa Suárez, Instituto Mora

Lecturas sobre Francia y Estados Unidos 16.30- 30 – 18.00 h. – Sala Nicole Giron

Moderador: Graciela de Garay

Varsovia-México-Nueva York-París. Itinerario de un liberal mexicano nacido en tierra eslava, Francisco Rodolfo Mercado Noyola , Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM

, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM Lectura de “Sobre el hemisferio norte, once mil leguas, impresiones de viaje por Francisco Bulnes”, Guadalupe Villa , Instituto Mora

, Instituto Mora El país del porvenir y el país del progreso, en la “Guía para el viajero” de Adalberto de Cardona, Luz Carregha Lamadrid , El Colegio de San Luis

, El Colegio de San Luis Los pasos de Nervo y Tablada por la Belle Époque, Miguel Ángel Castro, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Miércoles 5 de junio

El otro en el arte –10. 00 – 12.00 h – Auditorio

Moderador: Isabelle Tauzin-Castellanos

El vecino país del norte a través de la mirada de un pintor decimonónico, Esther Pérez Salas , Instituto Mora

, Instituto Mora Adolfo Best Maugard: apropiaciones y digestiones de la educación y la creación artística francesa y americana en México, Élodie Vaudry , Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM Huellas de Francia en la arquitectura mexicana de Mario Pani (1911-1993), Graciela de Garay , Instituto Mora

, Instituto Mora Moro: tan lejos del surrealismo, tan cerca de México, Carlos Estela Villela, Universidad Bordeaux III

Viajeras en el Viejo Mundo 12. 00h – 13.30 h – Auditorio

Moderador: Efrén Ortiz Domínguez

Concepción Lombardo de Miramón, ¿viajera?, Diana Asela Franco Becerr a, Facultad de Estudios Superiores, Acatlán

a, Facultad de Estudios Superiores, Acatlán Antonieta en Burdeos. Último diario, Margarita Pierini , Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes

, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes Testimonio sobre Francia de Paula Amor desde el Porfiriato y huellas en Elena Poniatowska: trascendencia de “No Me Olvides”, Isabelle Tauzin-Castellanos, Universidad Bordeaux III

Estudiantes y trabajadores mexicanos en Estados Unidos – 15.30 h – 17.30 h Auditorio

Moderador: Itzel Toledo García

El encanto de la modernidad. La impresión de un joven aristócrata mexicano que estudió en Estados Unidos 1919-1925, Julio César Farías Reyes , Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM “But New York without you is a very diferent thing”: países, sentimientos y lenguas en las cartas de Mario Valencia a Guadalupe Nieto, Daniel Barragán , Estudios Mesoamericanos y Mexicanos, UAG

, Estudios Mesoamericanos y Mexicanos, UAG “Esta oleada de prosperidad”: narrativas sobre Estados Unidos en la experiencia de trabajadores agrícolas temporales, Diana Irina Córdoba Ramírez , Escuela Nacional Preparatoria, UNAM

, Escuela Nacional Preparatoria, UNAM Educar para modernizar la agricultura: Experiencias de mexicanos becados por la Fundación Rockefeller en Estados Unidos, 1949-1950, Diana Alejandra Méndez Rojas, Instituto Mora

Francia en la imaginación 17;30 h – 19.00 h – Auditorio

Moderador: Diana Irina Córdoba Montoya