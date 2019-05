Rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique

Summary

L’association Diachronies contemporaines organise cette année des rencontres de jeunes chercheurs et chercheuses en linguistique historique. Ces rencontres se tiendront à l’université Jean Moulin Lyon 3 le 06/06/2019. Le but de cet événement est de réunir des jeunes chercheurs et chercheuses travaillant sur la diachronie des langues gallo-romanes, mais également sur le latin et les langues non-romanes présentes historiquement sur ce territoire.