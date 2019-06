Summary

Le programme « Theorica » vise, à travers la rencontre de spécialistes du Moyen Âge et de la Renaissance, à revisiter l’idée que l’époque médiévale est une époque asystématique et donc inadaptée à toute théorisation. Dans ce colloque, il est proposé, au contraire, d’étudier les modalités d’élaboration d’un discours théorique à partir des modalités intellectuelles qui façonnent le discours médiéval et de la Renaissance. Pour cette VIIe rencontre, intitulée Politia, nous proposons de réfléchir sur la vertu politique et la translatio studii dans la science politique du Moyen Âge à la Renaissance.