Maurice Leenhardt, Contexte et héritages

Announcement

27-28 septembre 2019, Noumea

Présentation

Ce colloque est organisé par l’équipe SHS émergente TROCA (TRajectoires d’OCéAnie), dont l’établissement porteur est l’Université de Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Il se propose de saisir Maurice Leenhardt à travers un réseau de relations personnelles et/ou institutionnelles, afin de dégager la complexité et les contradictions du missionnaire-ethnologue, ainsi que l’influence ambivalente de son œuvre littéraire et scientifique jusqu’à aujourd’hui. Ceci concerne les relations de Leenhardt avec des personnalités particulières (le rôle crucial de son épouse Jeanne dans la transcription des courriers de Maurice Leenhardt pourra être évoqué, comme celui des élèves de Leenhardt, dont les écrits ont abondamment nourri ses publications), mais également ses relations avec les sphères sociale, politique, intellectuelle ou religieuse de l’époque. Les influences théoriques, le parcours personnel, les contacts, éclairent en particulier certains aspects idéologiques de la pratique missionnaire de Maurice Leenhardt.

Le contexte colonial et historique dans lequel s’inscrivent ses séjours en Nouvelle Calédonie explique pareillement l’héritage ambivalent autour d’une personnalité qui suscite encore aujourd’hui un mélange de respect (pour le missionnaire et l’intellectuel) et de méfiance (pour l’idéologue partisan). On s’interrogera sur la manière dont le maillage entre le paternalisme missionnaire et l’humanisme colonial, incarnés conjointement par LEENHARDT, a pu constituer une forme d’idéologie alternative qui permettait aux populations mélanésiennes de Nouvelle Calédonie de se reconstruire à travers un modèle identitaire recevable.

A travers cette manifestation l’équipe ambitionne de revisiter des marqueurs d’un passé récent susceptible d’éclairer les enjeux actuels sur les questions de reconnaissance et d’identité. Il s’agit tout autant de contribuer à fournir un outil critique à la société civile calédonienne que de documenter la connaissance académique sur une personnalité historique, son environnement, et son apport.

Le colloque se tiendra sur 3 demi-journées articulées sur deux thématiques :

1/ Leenhardt et le contexte colonial et historique,

2/ Une idéologie alternative ? Critique et héritages. Il rassemblera un maximum de 15 communications subdivisées en 3 conférences plénières et 12 interventions de 30mns. Cette manifestation qui s’inscrit dans le champ des études en SHS n’exclut pas les apports des regards critiques et croisés d’autres disciplines.

Modalités de soumission

Les communications n’excéderont pas 30 minutes, merci d’envoyer vos propositions avec un abstract de 200 mots accompagné d’un CV simplifié d’une page avant le 20 juin 2019 à :

yann.bevant@unc.nc

louis.lagarde@unc.nc

patrice.godin@unc.nc

c.graille@atenau.com

claire.kaczmarek@unc.nc

Les membres organisateurs sont des membres du laboratoire de recherche TROCA de l'université de la Nouvelle-Calédonie.