Announcement

Argumentaire

Les échanges culturels entre la France et l’Italie ont toujours été un objet d’études important pour la recherche sur l’art médiéval, notamment pour l’époque gothique. Qu’il s’agisse d’artistes ou d’artefacts, d’idées artistiques ou de concepts techniques, les interactions mutuelles constantes ont été une source d’inspiration pour les deux parties. Des artistes français ont travaillé en Italie ; si les voyages de membres des élites séculière et ecclésiastique ont aussi contribué à la circulation continuelle d’idée et d’œuvres tout au long du Moyen Âge central et tardif, certaines périodes ont connu une intensification des communications. Au XIVe siècle, les Angevins, en conquérant le royaume de Sicile, ont introduit dans le Sud des artistes et des artefacts qui ont inspiré les artistes locaux. Les ivoires, les vitraux et les objets orfévrés ont été considéré comme des média privilégié pour la réception d’idées nouvelles venant d’ailleurs, mais des artistes étrangers exercèrent leur métier également dans les domaines de la sculpture monumentale et de l’architecture en contribuant ainsi à l’enrichissement continuel de la culture italienne.

Nous accueillerons avec intérêt des propositions de communication portant sur - des artistes français travaillant en Italie, - des œuvres françaises présentes sur le sol italien, ou - des commanditaires jouant le rôle d’intermédiaires ou de vecteurs d’idées à l’époque gothique (fin XIIe – milieu du XVe siècle).

Ces questions ont déjà suscité une littérature scientifique abondante. Le but du colloque est de déplacer l’attention des considérations générales de style ou d’influence vers des artistes, des commanditaires ou des œuvres français dont la présence en Italie est attestée. Nous souhaiterions constituer ainsi un répertoire de données et de cas exemplaires pour tester et questionner les postulats courants. Le colloque se déroulera à Lausanne les 14 et 15 novembre 2019. Une partie des frais de transport et d’hébergement sera pris en charge par les organisateurs.

Modalités de soumission

Vous êtes priés d’adresser vos propositions de communication (max. 1500 signes), accompagnées d’un court CV, en français, en italien ou en anglais

avant le 15 juillet

à nicolas.bock@unil.ch et michele.tomasi@unil.ch

Comité scientifique

Le choix des propositions à retenir sera fait par les organisateurs :