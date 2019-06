Faire communauté(s) face à l'écran de cinéma

Announcement

Argumentaire

Le public de cinéma peut être compris comme un groupe en permanente restructuration et réinvention, variant selon les identités culturelles, ethniques, nationales, religieuses des spectateurs qui le composent. Or ce collectif mouvant au fil des séances mérite d’être confronté plus frontalement qu’il ne l’a été jusqu’à présent aux trajectoires des communautés le fréquentant. Ce projet de recherche souhaite ainsi interroger les interactions intra- et intercommunautaires suscitées par l’implantation des projections cinématographiques en dehors des pôles dominants de la production de films à l’échelle mondiale depuis les débuts du xxe siècle, en excluant donc l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord de l’étude.

En quoi le spectacle cinématographique fait-il communauté ? Doit-il être considéré comme une instance de division ou un moteur consensuel au sein de celles-ci ? Comment se forgent les publics en situation minoritaire ? Il s’agira de questionner côte à côte, parfois d’un seul tenant, deux types de processus : les phénomènes d’homogénéisation culturelle et ceux de coexistence, forcée ou consentie, entre des groupes multiples au sein d’un même territoire en explorant le large éventail de pratiques collectives politiques et sociales émergeant au sein et en marge des espaces de projection animée.

Programme

Discutant·e·s Jean-Marc Leveratto (Université de Lorraine), Thomas Richard (Université Clermont Auvergne), Némésis Srour (EHESS)

9h30 Accueil des participant·e·s

10h-10h15 Avant-propos en images

10h15-10h40 Introduction et présentation du projet par Morgan Corriou (Université Paris 8), Caroline Damiens (Université Paris Nanterre), Mélisande Leventopoulos (Université Paris 8)

10h40-11h20 Brian Larkin (Columbia University), « The Cinema Milieu »

11h20-12h Daniel Biltereyst (Ghent University), « Cinema experiences, community-building and non-Western cinematic models: reflections from a new cinema history perspective »

12h-14h Pause déjeuner

14h-14h30 Présentation et projection de Kiinè kèllè! (Le cinéma est là !) Russie (Iakoutie), 2017

14h30-15h10 Judith Thissen (Utrecht University), « Milieu-analysis as method: A case-oriented strategy for discovering the social significance of cinema cultures »

15h10-15h30 Pause café

15h30-16h10 Stephen Hughes (SOAS University of London), « How to read cinema audiences? Historiographical notes from colonial south India »

16h10-16h50 Arthur Asseraf (University of Cambridge), « Space, public, medium: comparing cinema, radio and newspaper audiences in interwar Algeria »

16h50-17h30 Discussion générale

17h30 Synthèse de la journée par Jean-Marc Leveratto et perspectives collectives de recherche par les organisatrices

Comité d’organisation

Morgan Corriou (CEMTI Paris 8)

(CEMTI Paris 8) Caroline Damiens (HAR Paris Nanterre)

(HAR Paris Nanterre) Mélisande Leventopoulos (ESTCA Paris 8)

Avec la participation de

Sofia Eremina (L3 cinéma Paris 8)

(L3 cinéma Paris 8) Emma Roy (M1 cinéma Paris Nanterre)

(M1 cinéma Paris Nanterre) Camille Silvestre de Sacy (M1 cinéma Paris Nanterre)

Atelier organisé par les laboratoires CEMTI et ESTCA de l’université Paris 8 et HAR de l’université Paris Nanterre avec le soutien de l’UFR Phillia