Summary

Le passé récent représente une source de conflit et matière de débats dans les sociétés contemporaines, notamment dans l’espace ibérique et latino-américain, et son étude témoigne d’une tension continuelle entre histoire et mémoire. Il est devenu un objet d’étude central pour les sciences sociales qui s’interrogent sur ses usages publics et politiques et les conflits de représentation qu’il génère. Dans l’esprit du séminaire « Mémoire et histoire en Amérique latine, Espagne et Portugal. Du contemporain au temps présent. », cette dernière séance organisée sous forme d’une journée d’études vise à favoriser les rencontres et les échanges scientifiques entre jeunes chercheurs et doctorants engagés dans des recherches portant sur le monde ibérique et latino-américain aux XIXe et au XXe siècle et concernant des thématiques variées (conflits mémoriels, circulation de savoirs et d’hommes, représentations, rapport entre cinéma, histoire et mémoire).