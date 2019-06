Chemins et circulations en Bretagne de l’âge du Bronze à nos jours

Announcement

Début mai 2020

Présentation

L’étude historique des routes, chemins et circulations a largement progressé ces dernières années en raison des apports de l’archéologie sur ce terrain. Le réseau antique apparaît ainsi largement hérité de la période gauloise voire de l’âge du Bronze et la question des mobilités et de leur incidence sur l’évolution des territoires à partir du Moyen Âge est mieux cernée grâce à l’essor des études archéogéographiques. Néanmoins, les manifestations scientifiques organisées traditionnellement sur ce thème sont trop souvent disloquées entre aires chronologiques et donc entre disciplines. C’est pourquoi nous souhaitons proposer une synthèse diachronique, qui permettra de faire le point sur l’état des connaissances pour chaque grande période mais également de pister les évolutions au fil du temps. Pour ce faire les regards disciplinaires seront croisés, entre archéologie, archéogéographie, histoire et géographie. Le cadre régional breton s’avère pertinent en tant qu’unité géographique commode pour développer une telle lecture dans le temps long, mais également parce que les découvertes archéologiques et la politique patrimoniale régionale à ce sujet y sont particulièrement intéressantes voire novatrices. Ceci explique que ce colloque consacrera une session à la parole des gestionnaires contemporains de la voirie bretonne, qui est autant un patrimoine (géré par le SRA ou le service de l’Inventaire) qu’un réseau support des mobilités actuelles (Direction régionale des Transports et des Mobilités).

Afin de porter un maximum de dossiers bretons récents à la connaissance de tous, nous lançons un appel à posters. Ceux-ci permettront de détailler des exemples de fouilles ou d’études de chemins anciens, à une période donnée ou dans la longue durée. Ces posters seront donc un complément précieux aux communications plus généralistes qui seront données lors du colloque. Un temps de présentation orale et de discussion autour de ces posters sera organisé.

Modalités de soumission

Toute proposition (résumé d’une page environ) est à envoyer aux trois adresses suivantes,

avant le 1er décembre :

magali.watteaux@univ-rennes2.fr

fabien.colleoni@univ-rennes2.fr

gilles.leroux@inrap.fr

Comité d’organisation