Retours sur l’affaire de Creil, 1989-2019

Summary

Il y a trente ans, dans un établissement scolaire de Creil, survenait « l’affaire du foulard ». Que se cache-t-il derrière cette appellation, restée dans la mémoire collective ? Comment trois voiles de collégiennes dans une commune déshéritée de l’Oise ont-ils pu susciter autant de prises de positions et polémiques ? Comment et pourquoi la société française- civile comme politique-a-t-elle été (si) divisée ? Trente ans après les faits, c’est à ces questions que cette journée d’études s’attelle, au travers d’une série d’analyses fondées sur des recherches en cours, et appuyées sur une documentation renouvelée et en partie inédite.