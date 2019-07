Autour de Colbert de Castlehill

Announcement

Présentation

Le colloque des 10-12 septembre 2020 étudiera l'étrange figure de Seignelay Colbert de Castlehill, né à Inverness, le 13 août 1735 dans une famille presbytérienne et mort à Londres, évêque anticoncordataire et animateur de la Petite Église le 15 juillet 1811. Vicaire général de Loménie de Brienne à Toulouse, fréquentant les salons parisiens, il fut le guide de l'économiste Adam Smith à Toulouse et dans le Sud-Ouest de Bordeaux à Montpellier de mars 1764 à octobre 1765. Élevé au siège épiscopal de Rodez en 1782, il devient président de l'Assemblée provinciale de Haute-Guyenne. Député de la sénéchaussée de Rodez en 1789, il sera l'un des évêques ralliés au Tiers Etat permettant aux Etats-généraux de devenir l'Assemblée nationale. Colbert est l'auteur d'un livre sur le droit de la nature et d'un projet de paix perpétuelle. Cette trajectoire exceptionnelle a échappée à la prosopographie de la Révolution française comme à l'historiographie écossaise.

Le colloque se propose de dresser le portrait que mérite une trajectoire aussi extraordinaire

Les Thèmes envisagés

La question religieuse dans L’Ecosse du 18e siècle Le ralliement du haut clergé à la Révolution en juin 1789... Colbert des États généraux à l’émigration Les évêques français et le Vatican de 1789 au Concordat Des Éléments du Droit de la Nature et de la morale naturelle au Projet d'un traité de paix générale et perpétuelle Colbert et les prêtres du Rouergue. La production imprimée des années prérévolutionnaires Le rôle des évêques dans les assiettes diocésaines et à la tête des différentes commissions des États du Languedoc L’Assemblée provinciale de Haute-Guyenne Le catalogue de la bibliothèque de Colbert Colbert, Condorcet et l’établissement du cadastre en Haute-Guyenne Colbert de Castlehill et l’abbé Mazars

Nota bene : la formulation des thèmes est purement indicative et ne prétend pas être exhaustive.

Modalités de soumission et calendrier

Les propositions de communication en français ou en anglais ne dépasseront pas 5000 signes (espaces et bibliographie non compris).

1er mars 2020 : envoi des propositions de communication par email aux organisateurs

1er juin 2020 : réponse aux auteurs

1er septembre 2020 : dépôt des résumés des communications pour publication des pré-actes en ligne sur https://colbertdecastlehill.com/

du 10 au 12 septembre 2020 : déroulement du colloque à Rodez et à Toulouse

Comité d’organisation

Alain Alcouffe, professeur émérite, Université Toulouse Capitole (alain.alcouffe[at]ut-capitole.fr)

Bernard Callebat, professeur institut Catholique de Toulouse (bernard.callebat[at]gmail.com)

Andrew Moore, chercheur associé au CERES/ICT (anvmoore[at] gmail.com)

Comité scientifique

(en cours de finalisation)