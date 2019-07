Announcement

7 novembre 2019 - en journée et en soirée au Lou Pascalou, 14 rue des Panoyaux, 75020 Paris

Argumentaire

La grève engagée le 18 mars dernier par un collectif de soignant.e.s de cinq services d’urgences des hôpitaux parisiens à la suite d’une série d’agressions n’a cessé de s’étendre au fil des semaines pour compter plus de 180 services mobilisés partout en France (chiffre du Collectif Inter-Urgences au 6 juillet 2019). Nombreux sont les acteurs - soignant.e.s, syndicaux, politiques, universitaires -, qui la considèrent déjà comme l’une des plus importantes mobilisations de l’histoire de l’hôpital public. Si l’été constitue une épreuve pour tout mouvement social à différents égards, le Collectif Inter-Urgences et certaines organisations syndicales appellent dès à présent à amplifier la mobilisation et à l’étendre à partir de septembre à tout l’hôpital, afin de maintenir la pression sur les pouvoirs publics au moment de l’examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale par le Parlement à l’automne.

Au-delà de son caractère inédit et de sa couverture médiatique, le mouvement de grève des urgences constitue un objet d’étude ouvrant plusieurs perspectives de recherche, tant sur l’institution hospitalière en elle-même que du point de vue du travail, des mobilisations et des dynamiques d’enquête.

Axe 1 : Travail et réformes hospitalières

En premier lieu, cette mobilisation apparaît comme un révélateur des multiples fragilisations de l’hôpital public auxquelles ont conduit les réformes gestionnaires qui se sont succédées depuis les années 1980, que ce soit en termes financiers, humains ou organisationnels (Juven, Pierru, Vincent, 2019). Si elle interroge inévitablement la part qui revient aux réformes dans la détérioration des conditions de travail (Belorgey, 2010 ; Vincent, 2016), elle conduit à considérer d’autres questionnements. Ceux-ci sont de deux ordres : du point de vue de l’activité de travail d’une part, et de l’emploi d’autre part. D’abord, comment les réformes affectent-elles le travail hospitalier et la nature de l’activité ? Sur quelles bases ces transformations opèrent-elles et par quels mécanismes ? Quels effets produisent-elles en termes de pouvoirs et de savoirs des professionnels ? En termes de qualification et de déqualification du travail ? En termes de collectifs de travail et de travail en équipe ? Quelles sont, de surcroît, les conséquences en matière de santé des personnels (arrêts de travail, accidents du travail et maladies professionnelles, inaptitudes et reclassements, mais aussi souffrance éthique (Dejours, 2015)) ? Cette dégradation est-elle une réalité indiscutable ? Peut-on parler d’une “précarité subjective” croissante dans le milieu hospitalier (Linhart, 2012) ? Par ailleurs, que sait-on des transformations des conditions d’emploi à l’oeuvre dans la fonction publique hospitalière ? Dans quelle mesure le recours croissant aux contractuel.le.s, à l’intérim médical, etc., dérégulent-ils le travail et affectent-ils le rapport au travail ? Les enquêtes quantitatives et qualitatives permettent-elles de saisir ces évolutions sur le temps long ? Si de nombreux travaux viennent déjà éclairer une partie de ces questionnements (Benallah et Domin, 2017a, 2017b ; Sauze, 2018 ; Gheorghiu et Moatty, 2013 ; Bertillot, 2014 pour n’en citer que quelques-uns), il s’agira de contribuer au prolongement de la réflexion sur les effets des réformes sur le travail, en s’interrogeant plus particulièrement sur ce que produisent les discours d’une part, et les dispositifs gestionnaires d’autre part.

Axe 2 : Mobilisations

Ensuite, quelles mobilisations ces bouleversements génèrent-ils ? Le mouvement de grève des soignant.e.s des urgences mérite aussi d’être analysé du point de vue de la sociologie des mobilisations, à la fois parce qu’il rompt avec les grilles de lecture traditionnelles de la mobilisation à l’hôpital, du fait de son ampleur et de ses mots d’ordre (Sainsaulieu, 2008, 2012, 2017), tout en s’inscrivant dans la continuité des revendications historiques du personnel hospitalier en termes de reconnaissance (Kergoat et al., 1992 ; Bigi et al., 2014) et de moyens matériels, humains, financiers. Plus largement, cette journée entend questionner les formes de mobilisations ayant cours aujourd’hui à l’hôpital. Qui s’engage, et selon quelles modalités ? Les différences de statuts (Pierru, 2013), de genre et de place dans la division du travail (Arborio, 2010), de contenu de travail et d’activité (Vincent, 2016), d’âge et de génération (Pierru, 2015), de type d’établissement (Belorgey, 2010), de capital social (ibid.), d’engagement partisan (Pierru, 2013), épuisent-elles l’appréhension des dynamiques de mobilisations ? D’un point de vue plus global, quelle place occupent les organisations syndicales et quelle fonction remplissent-elles ? Le milieu hospitalier a cela d’original que certaines des plus grandes mobilisations qu’il a connu (le mouvement de grève des infirmier.e.s en 1988-1989, portant le fameux slogan “ni bonnes, ni nonnes, ni connes” ; et l’actuelle grève des services d’accueil des urgences) sont portées par des collectifs de coordination de soignant.e.s et non par des syndicats. En même temps, l’éloignement dans le temps entre ces deux mouvements (1988-1989 et 2019) interroge. Faut-il y voir des exemples de la crise du syndicalisme, ou des formes d’action complémentaires, de mobilisations “consensuelles” (Sainsaulieu, 2012) ? Assiste-t-on à une recomposition des rapports de force traditionnels ? A une transformation ou à un renouveau de l’action protestataire ? Cette mobilisation s’inscrit-elle dans un renouvellement des formes nationales, régionales et locales de solidarité hospitalière ? Peut-on s’autoriser des liens avec les mobilisations récentes - ZAD, Gilets Jaunes - concernant la défense des services publics et la préservation des communs ? Les revendications doivent-elles être analysées en termes de projets politiques ou de revendications individuelles et/ou catégorielles ? Faut-il nécessairement opposer les deux ? Plus largement, cet axe invite à questionner le maintien des formes traditionnelles de mobilisations et de conflits du travail à l’hôpital, leurs recompositions et leurs transformations, leur visibilité (Giraud, 2009).

Axe 3 : Dynamiques d’enquête, rapport au terrain et réflexions épistémologiques

Enfin, cette mobilisation interroge plus largement les chercheur.se.s d’un point de vue méthodologique et épistémologique. Comment appréhender et saisir les mobilisations sur le vif, en temps réel (Enquête Gilets Jaunes, 2019) ? Partant des prises de position des chercheur·e·s en soutien aux soignant·e·s en grève (Collectif, 2019 ; Juven et Vincent, 2019), on s’interrogera sur la place que doivent occuper les chercheur.se.s dans la visibilisation des luttes et dans le débat public. Comment allier engagements et production de savoirs scientifiques (Naudier et Simonet, 2011) ? Jusqu’où s’engager (Weber, 1919 ; Mauger, 2002 ; Paugam, 2012 ; Marichalar, 2017) ? De quelle manière ? Par ailleurs, comment appréhender un objet de recherche lorsque les frontières entre enquêtés et enquêteurs se brouillent (Collectif du 9 août, 2017) ? Alliant questionnements classiques en sciences sociales sur “la juste distance” au terrain (Bensa 1995), et interrogations méthodologiques sur la construction d’analyses “à chaud”, ce dernier axe fera également écho aux discussions de la session thématique 89 du congrès de l’AFSP : “Enquêter sur une mobilisation en cours”.

Par les axes qu’elle souhaite explorer, cette journée d’étude entend contribuer, à l’échelle de l’hôpital, à la régénération de “la fibre morale de la sociologie” qu’appelait de ses voeux Michael Burawoy, en s’engageant “dans une entreprise de traduction en sens inverse” des termes scientifiques en sens commun, “en restituant la connaissance à ceux dont elle provient, en établissant des problèmes publics à partir des problèmes privés” (Burawoy, 2009). Plus largement, elle invite à réfléchir aux savoirs que produisent les sociologues et la diffusion de ceux-ci dans un contexte où la discipline fait l’objet d’entreprises de dépolitisation croissantes (Lahire, 2016 ; et dans un autre registre : Bronner et Géhin, 2017). Tout en ayant la volonté de s’inscrire dans une forme de sociologie publique “complément et non négation de la sociologie académique”, cette journée se veut ouverte aux autres disciplines des sciences sociales (science politique, anthropologie, histoire, économie, ergonomie…), où la question de la restitution des savoirs se pose de manière similaire.

Elle se rapproche en cela de l’initiative des chercheur.se.s toulousains ayant créé un atelier d’écologie politique visant à “tisser des liens entre [des] connaissances dispersées et réfléchir à la façon de les partager avec l’ensemble de la société[1]”. A leur suite, nous envisageons cette journée comme un “programme de partage des savoirs et des méthodologies” et “un outil pour dépasser cette relégation publique des connaissances scientifiquement fondées”.

Il est prévu que la journée s’organise autour de deux temps.

La matinéeet la première partie de l’après-midi seront consacrées à la restitution de travaux d’enquêtes académiques qui s’inscrivent dans un des trois axes ci-dessus (travail et réformes hospitalières ; mobilisations ; dynamiques d’enquête et questionnements épistémologiques), qu’elles soient qualitatives et ethnographiques, ou quantitatives. Toutes les disciplines de sciences humaines et sociales sont les bienvenues.

La fin d’après-midi et la soirée chercheront à construire un dialogue entre acteurs de terrain (médecins, paramédicaux.ales membres du Collectif Inter-Urgences, syndicats, directions), journalistes, chercheur.se.s, dans un “processus d’éducation mutuelle” visant à “rendre visible ce qui est invisible” (Burawoy, 2009). Il s’agira d’apporter des éclairages divers mais complémentaires sur ce qui meut le mouvement actuel de grève aux urgences, et d’engager plus largement la conversation sur le rôle, la place et les objectifs de ces différentes catégories d’acteurs quant à la production de savoirs sur l’hôpital public, à la génération d’un débat public et à leur engagement dans celui-ci.

C’est la raison pour laquelle cette journée ne se déroulera pas dans les espaces académiques classiques, mais aura lieu dans un café ayant l’habitude d’accueillir des évènements culturels, et sera ouverte à toute personne intéressée.

Modalités de soumission

Les propositions de communication sont attendues

pour le 6 septembre 2019.

Elles devront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes de questionnements exposés ci-dessus et contenir un titre, les coordonnées de l’auteur, le résumé de la communication proposée et les principales références bibliographiques (2-3 pages maximum). Elles seront envoyées à : deborah.ridel@univ-lille.fr et fanny.vincent0@gmail.com. Une réponse sera rendue avant la fin septembre.

Organisation

Déborah Ridel (CLERSE, Université de Lille)

Fanny Vincent (CREAPT, CEET-CNAM)

Comité scientifique

Nicolas Belorgey (IRISSO, CNRS-Université Paris Dauphine),

José Calderon (CLERSE, Université de Lille),

Jean-Paul Domin (REGARDS, Université de Reims-Champagne Ardennes),

Maud Gelly (CRESPPA-CSU, CNRS-Paris VIII-Paris Nanterre, HUPSSD, AP-HP),

Pierre-André Juven (CERMES, CNRS-INSERM-Université Paris Descartes-EHESS),

Déborah Ridel (CLERSE, Université de Lille),

Ivan Sainsaulieu (CLERSE, Université de Lille),

Fanny Vincent (CREAPT, CEET-CNAM).

Avec le soutien et la participation

Du Collectif Inter-Urgences

De médecins urgentistes grévistes et mobilisés

De Caroline Coq-Chodorge (journaliste indépendante et auteure de plusieurs articles remarqués sur l’hôpital pour Médiapart)

D’AOC média [Analyse Opinion Critique]

De Médiapart

Du CERMES3, du CLERSE, du RJCTS

